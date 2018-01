Görögország és Spanyolország is jobb osztályzatot kapott

2018. január 20. 01:07

Görögországnak és Spanyolországnak is az eddiginél jobb államadós-besorolást adott pénteken két nemzetközi hitelminősítő. Az osztályzatjavítások indoklásában egyaránt szerepel a javuló költségvetési és növekedési teljesítmény.

Görögországot a Standard & Poor's minősítette fel. A cég pénteken késő este, az európai és a New York-i piaci zárások után Londonban bejelentette, hogy az eddigi "B mínusz"-ról egy fokozattal "B"-re emelte a devizában és hazai valutában fennálló görög szuverén adósság osztályzatát. A cég az új besorolást további felminősítés lehetőségére utaló pozitív kilátással látta el.



A Fitch Ratings Spanyolország hosszú lejáratú deviza-államadósságának osztályzatát javította az eddigi "BBB plusz" szintről egy fokozattal a már elsőrendű befektetői kategóriának számító "A mínusz"-ra, stabil kilátással.



Görögország felminősítésének indoklásában a Standard & Poor's kiemelte: a döntés a görög közfinanszírozási helyzet folyamatos javulását és a fokozatosan javuló reálgazdasági kilátásokat tükrözi. A hitelminősítő hangsúlyozza, hogy a görög államháztartás 2016-ban és 2017-ben is elsődleges többlettel zárt, a gazdaság pedig tavaly kilábalt a többévi recesszióból.



A Standard & Poor's az idei évre 2 százalékos, a 2018-2021 közötti időszakra éves átlagban 2,4 százalékos reálnövekedést valószínűsít a görög gazdaságban. A cég számításai szerint ez az ütem az előrejelzési időszak végére a 2002-ben mért szintre emeli vissza az euróban számolt görög hazai össztermék reálértékét.



A cég megemlíti a felminősítés indokai között a "szokatlanul alacsony" görög államadósság-szolgálati költségeket is, és azt, hogy a hivatalos hitelezők továbbra is támogatják a görög adóssághelyzet rendezését nagyon hosszú lejáratú kedvezményes hitelekkel és adósságkönnyítésekkel.



A görög adósságállomány 18 évet meghaladó átlagos lejárati ideje a leghosszabb a Standard & Poor's által besorolással ellátott szuverén adósok között - áll a hitelminősítő elemzésében.



A Fitch Ratings a spanyol adósosztályzat felminősítéséhez fűzött indoklásában hangsúlyozza: folyamatosan enyhülnek a spanyol makrogazdasági egyensúlytalanságok, és ezt a folyamatot erőteljes, viszonylag széles bázisú gazdasági növekedés támasztja alá.



A Fitch számításai szerint a spanyol hazai össztermék tavaly 3,1 százalékkal, a 2015-2017-es időszakban éves átlagban 3,3 százalékkal nőtt.



A hitelminősítő kiemeli, hogy a pénzügyi szektoron kívüli spanyol magánvállalati szféra GDP-arányos adósságrátája 159,9 százalék volt a tavalyi harmadik negyedév végén, 25 százalékponttal alacsonyabb, mint két évvel korábban.



A Fitch Ratings előrejelzése szerint a spanyol államháztartási hiány a hazai össztermék 2 százalékára csökken 2019-ben a 2015-ben mért 5,3 százalékról.



A hitelminősítő hangsúlyozza azt is, hogy a katalóniai függetlenségi törekvéseket kísérő politikai válság eddig mérsékelt gazdasági hatásokkal járt.

MTI