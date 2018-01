Ma este rendezik A Dal 2018 első válogatóját

2018. január 20. 12:54

A Duna Televízióban élőben látható showműsorból hatan jutnak tovább az elődöntőbe. A Dal 2018 élő adásába jutott harminc dal előadói közül a szombati első adásban tíz produkció lép színpadra.

Közöttük lesz a Ceasefire X (Satellites), a Fourtissimo (Kisnyuszi a kalapban), Király Viktor (Budapest Girl), Knoll Gabi (Nobody to Die for), a Leander Kills (Nem szól harang), a LivingRoom (Kirakat élet), Noémo (Levegőt!), a Patikadomb (Jó szelet!), Süle Zsolt (Zöld a május), valamint Vastag Tamás (Ne hagyj reményt).

A Dal első műsorának vendége a Balkan Fanatik és Kóbor János lesz.

A közmédia hetedik dalválasztó showjának zsűrijében Frenreisz Károly, az LGT és a Skorpió zenekar alapító tagja, Kossuth-díjas rockzenész; Both Miklós Fonogram- és Budai-díjas zeneszerző, népzenegyűjtő; Schell Judit Jászai Mari-díjas színésznő, Érdemes művész és Mező Misi, a Magna Cum Laude énekes-gitárosa szerepel.

A verseny ötödik zsűritagja idén is a közönség, aki pontozhatja a dalokat és szavazhat kedvencére az Android és IOS és rendszeren elérhető A Dal applikáción vagy adal.hu honlapon keresztül, és SMS-ben majd az adások alatt a képernyőn látható alapdíjas telefonszámra.

A produkciókra leadott voksokat összesítik, átlagolják és hozzáadják a négy zsűritag pontjaihoz. Ez alapján öt dal kerül a középdöntőbe, emellett a közönség további egy számot továbbjuttathat kedvenc produkciója kódjának beküldésével.

A Dal 2018 két műsorvezetője Rátonyi Kriszta és Fehévári Gábor Alfréd, Freddie.

A szombati válogató után közvetlenül A Dal Kulissza című műsor következik, amelyben az előadók és a zsűri is részletekkel szolgál a produkciókról. A Kulissza két műsorvezetője idén Pflum Orsi és Forró Bence. Érdemes lesz 20.30 órakor a Duna Televízióra kapcsolni, ahol kiderül majd, milyen közös meglepetéssel várják a nézőket a közmédia idei tehetségkutatójának résztvevői.

hirado.hu - MTI