A román igazságszolgáltatás függetlenségéért tüntettek

2018. január 20. 21:09

Az igazságszolgáltatás függetlenségének védelmében, a bírói hatalom politikai befolyás alá helyezése ellen kezdődött ellenzéki tüntetés szombat délután Bukarestben és Románia más városaiban.

A korábbi kormányellenes demonstrációktól eltérően nem a kormány székháza előtt, hanem az 1989-1990-es kommunista-ellenes megmozdulások történelmi helyszínén, az Egyetem téren gyülekeztek a bukaresti tüntetők.



A téren több ezren gyűltek össze, megbénítva a járműforgalmat a belvárosban. A tüntetők "Mindenki az igazságszolgáltatásért" feliratú táblákkal érkeztek, a tér "Igazságot, nem korrupciót", "PSD a vörös pestis" skandálásoktól hangos.



Az úttest elfoglalását megelőzően kisebb dulakodás alakult ki a tüntetők és az őket a járdán tartani próbáló csendőrök között. Lökdösődés volt az aluljáróban is, ahonnan a rendfenntartók egy ideig nem akarták a felszínre engedni a metróval érkezőket. A csendőrség több rendbontót, illetve olyanokat, akinél fegyverként használható tárgyakat találtak, előállítottak.



A vidéki tüntetők kisebb-nagyobb csoportjai már szombat déltől kezdődően megérkeztek a román fővárosba, ahol - a pályaudvaron és buszállomásokon - bukaresti szervezők lelkes fogadtatásban részesítették őket. Már délelőtt megérkezett Bukarestbe az a kolozsvári, Remény menete elnevezésű csoport, amely január 10-én kezdte meg zarándoklatát, és gyalog tette meg a Bukarestbe vezető 450 kilométeres utat.



Romániában immár egy éve szerveznek kisebb-nagyobb tüntetéseket a Szociáldemokrata Párt (PSD) ellen azok a civilek, akik szerint a kormánypárt a korrupt politikusok megmentése érdekében akarja átszervezni az igazságszolgáltatást és módosítani a büntetőjogot.



A tavaly februári százezres megmozdulások elcsendesedése után ősszel szerényebb méretekben kezdődött újra a demonstrációsorozat, amikor a kormánypártok már nem sürgősségi kormányrendelettel, hanem parlamenti eljárással láttak neki terveik valóra váltásához.



A szombati demonstráció dátumát a szervezők már az óévben kitűzték, jóval azelőtt, hogy tudomásuk lehetett volna a január elején kipattanó kormányválságról, és arról, hogy Viorica Dancila EP-képviselő személyében olyan politikus kap kormányalakítási megbízást Romániában, aki tavaly az Európai Parlament szószékéről vette védelmébe a büntetőjog korrupcióellenes szigorát enyhítő, a tömegtüntetések hatására később visszavont, elhíresült 13-as kormányrendeletet.



A szombatra meghirdetett bukaresti tüntetésig sem szüneteltetek a kisebb létszámú megmozdulások. Ezek közül egy nagyszebeni akciósorozat kapott nagyobb médiavisszhangot, ahol 25 napon keresztül minden délben félórás néma tüntetésre gyűlt össze a Látunk titeket elnevezésű csoport több tucatnyi tagja, akik nap mint nap a kormánypárt (PSD) helyi székházával szemben sorakoznak fel.



A Minden út Bukarestbe vezet - a mi nemzedékünk forradalma címmel meghirdetett Facebook-eseményre a virtuális térben több mint húszezren jelentkeztek be. A bukaresti demonstrációval egy időben Románia csaknem minden nagyobb városában tüntetéseket szerveztek az igazságszolgáltatás leigázása elleni fellépés jegyében, és az emigrációban élő románság is szolidaritási megmozdulások tucatjait hirdette meg szerte Európában.

MTI