A cirkuszművészet nagykövete lett Ujhelyi István

2018. január 21. 16:13

A világ cirkuszművészetének nagykövetévé választották Ujhelyi Istvánt, az MSZP európai parlamenti képviselőjét a Monte Carló-i cirkuszfesztiválon.

A címet minden évben Stéphanie monacói hercegnő javaslatára adják át a cirkuszigazgatók találkozóján, ezt az elismerést korábban európai politikus nem nyerte el - tájékoztatta az MSZP EP-küldöttsége vasárnap az MTI-t. Ujhelyi Istvánt a cirkuszművészet érdekében végzett munkájának elismeréseként és a cirkuszi világ megújítását segítő kezdeményezéseiért tüntették ki.



Az Európai Parlament turizmusért felelős szakpolitikusaként Ujhelyi István az elmúlt években több javaslattal is élt: a nevéhez kötődik például a számos művész által aláírt Circus Manifesto megfogalmazása vagy a Michelin-csillagok minősítési rendszeréhez hasonló minőségbiztosítási rendszer megalkotása az európai cirkuszok számára. A BigTopLabel-programot a mostani Monte-Carló-i Nemzetközi Cirkuszfesztiválon mutatták be, célja hogy garantálja a művészi minőség mellett a munkajogi, szolgáltatási és adott esetben állattartási követelményeknek való megfelelést is - olvasható a közleményben.

MTI