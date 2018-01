Az összeomlás jellemezi az orosz-amerikai kapcsolatokat

2018. január 21. 20:59

Oroszország és az Egyesült Államok kapcsolatai összeomlottak, ám Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök viszonya "eléggé jóindulatú" - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a róla a Rosszija 1 tévécsatornán vasárnap bemutatott portréfilmben.

"Összeomlás" - mondta Peszkov, amikor arra kérték fel, hogy egy szóval jellemezze Moszkva és Washington viszonyának jelenlegi állapotát.



A szóvivő ugyanakkor úgy vélekedett, hogy a kétoldalú kapcsolatoknak a legfelsőbb szinten van perspektívája, de azt is elismerte, hogy jelenleg nem terveznek Putyin-Trump különcsúcsot. Nem zárta ki azonban, hogy a két elnök az év második felében nemzetközi tanácskozások alkalmából kétoldalú eszmecserét folytasson egymással.



Mint mondta, a titkosszolgálatok közötti kapcsolatok is "nagyon gazdag potenciálról" árulkodnak. Elmondta, hogy a legélesebb helyezetek, például Szíria ügyében a két elnök kapcsolatba szokott lépni egymással.



Peszkov szerint a kétoldalú viszony egész rendszerét ki kell vezérelni a "zuhanórepülésből". Úgy vélekedett, hogy a két elnök viszonya is lehetne jobb, ám ennek az amerikai belpolitikai helyzet szerinte nem kedvez.



Arról is szólt, hogy Putyin és Trump telefonbeszélgetéseivel ellentétben az orosz és az ukrán elnök eszmecseréiről nem minden esetben tájékoztatták a sajtót. Azt a szóvivő nem árulta el, hogy Putyin és Porosenko hány alkalommal beszélt bizalmasan egymással, csak annyit mondott, "bevett gyakorlat", hogy az orosz elnök nem minden kapcsolatfelvételéről számolnak be.



Putyin és Porosenko személyesen legutóbb 2016 őszén az ukrajnai rendezésről a "normandiai négyek" formátumában folytatott tárgyaláson találkozott.



Peszkov megismételte a hivatalos moszkvai álláspontot, amely szerint az ukrajnai rendezés szempontjából a minszki megállapodásoknak nincs alternatívájuk.



"Putyin a világ legtapasztaltabb, legnagyobb tudású és legtehetségesebb vezetője és a legfelelősségteljesebb is abban az értelemben, hogy felel a szavaiért. A világon kevesen vannak, akik hozzá foghatók" - jellemezte főnökét Peszkov.



A szóvivő szerint "ha korábban sokkal szuverénebbek voltak a vezetők, olyan vezetők voltak, akik jobban illettek Putyinhoz a cselekvési szabadság, a határozottság, a professzionalizmus szempontjából, akkor Putyinnak természetesen könnyebb volt velük megállapodnia". Peszkov konkrét nevek említése nélkül úgy vélekedett, hogy ma már kevesebb ilyen vezető van.



A szóvivő kifejezte meggyőződést, hogy Putyin győzni fog a március 18-i elnökválasztáson. Mint mondta, "a krími helyzet" nyomán "a lakosság egyedülállóan túlnyomó többsége" jött létre az elnök mellett, ez a támogatottság pedig "precedens nélküli" a világpolitikában.



Peszkov hangoztatta: az "oroszellenes tájékoztatási támadások" célja az, hogy Oroszországot megfosszák erős vezetőjétől.

MTI