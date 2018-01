Mahmúd Abbász felszólította az Európai Uniót

2018. január 22. 20:55

A palesztin állam mihamarabbi elismerésére szólította fel az Európai Uniót és tagállamait Mahmúd Abbász palesztin elnök hétfőn Brüsszelben.

Abbász sajtótájékoztatóján leszögezte: véleménye szerint nincsen semmilyen ellentmondás az államiság elismerése és a palesztin-izraeli béketárgyalások felújítása között, előbbi pedig komoly bátorítást jelentene a palesztinok számára.



Elmondta, szeretnék folytatni a helyzet rendezésére irányuló egyeztetéseket, mivel úgy látják, ez lehet az egyetlen út a béke megteremtése felé. Továbbá közölte, továbbra is eleget fognak tenni a nemzetközi kötelezettségeiknek, de - mint kiemelte - Izraelnek is ezt kell tennie.



Abbász kijelentette, az EU Palesztina legfontosabb nemzetközi partnere, amely nagyban hozzájárul az államépítéshez, az uniónak ugyanakkor az anyagi és gazdasági támogatás mellett határozottabb politikai szerepet kellene vállalnia annak érdekében, hogy sikerüljön igazságos megoldást találni.



A palesztin elnök kétoldalú megbeszélést folytat Federica Mogherinivel, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselőjével, majd részt vesz az uniós tagországok külügyminisztereinek tanácsülésén.



A közös sajtóértekezleten Federica Mogherini hangsúlyozta, továbbra is kulcsfontosságú az EU számára a közel-keleti békefolyamat, az izraeli-palesztin konfliktus rendezése, amelyhez egyedül a kétállami elvekre épülő megoldás vezethet el.



Az EU álláspontja változatlan, eszerint kizárólag a kétállami megoldás, Jeruzsálem megosztott fővárosi státusa vezethet el a konfliktus rendezéséhez - húzta alá, hozzátéve, az Európai Unió ellenzi és illegálisnak tartja a ciszjordániai és kelet-jeruzsálemi telepépítéseket.



"A cél eléréséhez megfontoltan, következetesen és felelősségteljesen kellene beszélnünk és cselekednünk" - fogalmazott a főképviselő, üzenve a Jeruzsálem izraeli fővárosként való elismerésével óriási nemzetközi felháborodást kiváltó amerikai kormányzatnak.



Mogherini ezek mellett röviden Törökország nemrég kezdődött szíriai beavatkozására is kitért, hangsúlyozva, hogy az EU-t "rendkívül aggasztja" a kurd erők elleni török offenzíva a humanitárius szempontok, valamint amiatt is, hogy az alááshatja az országban tomboló polgárháború rendezését célzó genfi béketárgyalásokat. Végezetül arról számolt be, hogy mielőbb egyeztetést fog kezdeményezni az ügyben a török féllel.



Korábban Mogherini, illetve az EU több tagállama is elítélte Donald Trump amerikai elnök döntését, amelynek értelmében az Egyesült Államok izraeli nagykövetségét áthelyezik Tel-Avivból Jeruzsálembe, elismerve utóbbit Izrael fővárosaként.



Izrael Jeruzsálem keleti, arabok lakta részét az 1967-es hatnapos háborúban elfoglalta, majd annektálta, és egész Jeruzsálemet saját fővárosának tekinti, amit a nemzetközi közösség nem ismeri el. A palesztinok pedig jövendő államuk fővárosaként tekintenek Kelet-Jeruzsálemre.

MTI