Kelemen: Románia nincs felkészülve az EU-elnökségre

2018. január 22. 22:12

Kelemen Hunor szerint Románia nincs felkészülve arra, hogy 2019 első félévében betöltse az Európai Tanács elnökségét. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke egy nagyváradi sajtótájékoztatón beszélt erről hétfőn, szavait a szövetség hírlevele és a román hírügynökségek is idézték.

A politikus szerint 2018 bonyolult évnek ígérkezik a román politikában, és Romániának ilyen körülmények között kellene felkészülnie arra, hogy 2019 első félévére átvegye az Európai Tanács elnökségét. Erre pedig nincsen felkészülve. Szerinte Románia ezzel is úgy járhat, mint a téllel és a havazással, mely évről-évre váratlanul érinti az országot. Felrótta, hogy senki sem beszél arról, hogy melyek lesznek az ország prioritásai, hogyan áll a logisztikai felkészülés, megvan-e az emberi erőforrás a feladatok elvégzéséhez. "Sehol sem vagyunk. Sem a regionális kérdésekben, sem a külpolitikában nem hallatszik Románia hangja, és ez nem jó" - figyelmeztetett az RMDSZ elnöke.



A politikus szerint az RMDSZ várja, hogy milyen változásokat hoz az új kormány hivatalba lépése. Kelemen Hunor Nagyváradon is elmondta: az RMDSZ alsó- és felsőházi frakciói várhatóan a január 29-én tartandó együttes ülésükön döntenek arról, hogy támogatják-e vagy sem az új kormány beiktatását. Hozzátette: addig Viorica Dăncilă kinevezett miniszterelnök-jelölttel is találkoznak, meghallgatják a terveit, és felteszik neki a kérdéseiket.



Kelemen Hunor azt is elmondta: elvárja, hogy a román politikai pártok vezetői elhatárolódjanak a volt miniszterelnök akasztásra utaló kijelentésétől. Hozzátette: ha ez nem történik meg, csak találgatni lehet, hogy egyetértenek vele, vagy pedig félnek.



Az RMDSZ elnöke hétfő este részt vesz a magyar kultúra napja alkalmából szervezett nagyváradi ünnepségen.

MTI