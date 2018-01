Húha - Davos mindig felemelte szavát a globalizáció ellen

2018. január 22. 22:34

Mi mindig felemeltük szavunkat a neoliberális globalizáció ellen - mondta Klaus Schwab német mérnök és közgazdász, a davosi világgazdasági fórum alapítója és elnöke a The Wall Street Journal című lapnak adott hétfői interjújában.

Arra az újságírói kérdésre, hogy vajon milyen okai lehetnek a világban ma tapasztalható törésvonalaknak, Klaus Schwab hangsúlyozta: a világ "hiperglobalizálódási folyamaton ment keresztül", s mivel a folyamatot nem kísérték "elővigyázatos társadalmi intézkedések", ezért akik kimaradtak az előnyeiből, most fellázadnak a globalizáció ellen. "Megfelelő egyensúlyt kell találni a globalizálódás és a társadalmi szerződés fenntartása között".



A The Wall Street Journal megállapította: "Donald Trump elnökségével az Egyesült Államokban erőteljesen megjelent a nacionalizmus. Néhány európai nemzet nagyobb szabadságot kíván Brüsszeltől". Majd hozzátéve, hogy erősödik a globalizáció hatásai miatti széleskörű elégedetlenség, feltette a kérdést: a jövőben vajon a globalizációt ellenző erőké lesz-e a jövő? Schwab válasza: nem helyes ennek alapján szemlélni a dolgokat.



"Megjelent egy réteg, amely még őrzi státuszát, de attól tart, hogy a munkahelyek eltűnhetnek. Nemcsak a globalizációról van szó, hanem... a népességen belüli megosztottságról azok között, akik úgy érzik, a változás jót jelent a jövőre nézve, és azok között, akik meg akarják őrizni a múltat és vissza akarják venni az ellenőrzést az életük felett" - fogalmazott a világgazdasági fórum alapítója.



Klaus Schwab szerint Donald Trump gazdaságpolitikája - amelyet a The Wall Street Journal nacionalistának és tévesnek nevez - "nem teljesen helytelen". A közgazdász szerint "méltányos globalizációra" van szükség, s fenn kell tartani a globalizálódási folyamat pozitívumait. Schwab azonban nem fejti ki sem azt, hogy konkrétan mit is ért "méltányos globalizálódás" alatt, sem pedig azt, hogy melyek a folyamat előnyei.



A lap felvetette, hogy fontos tényező a bevándorlás kérdése, mire Schwab hangsúlyozta: "jogos az aggodalom, hogy a bevándorlás hogyan érintheti egy ország társadalmi szövetét". Szerinte azonban azt kell újragondolni, hogyan integrálják gyorsan a bevándorlókat. Úgy vélte, hogy az elöregedő lakosságú Európának szüksége van a bevándorlókra.



A davosi világgazdasági fórum alapítója aggodalmát fejezte ki, hogy Donald Trump elnöksége alatt az Egyesült Államok szerinte elveszíti vezető szerepét a világpolitikában, Kínáról pedig megállapította, hogy nemcsak gazdasági ereje van, hanem politikai ereje is lesz és befolyását is gyakorolja majd a világban. "Szerintem emiatt nem kellene aggódnunk" - fogalmazott, s hozzátette: "reménykednünk kell, hogy Kína felelősségteljes politikát folytat és fogékony vezetése van", amely nem csupán a kínai érdekeket veszi figyelembe, hanem más országokéit is.

MTI