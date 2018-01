LMP: a Fidesz a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázat

2018. január 22. 22:40

A Fideszt nevezte Magyarország legnagyobb nemzetbiztonsági kockázatának hétfői sajtótájékoztatóján Ungár Péter, az LMP országos elnökségének tagja, aki szerint a nagyobbik kormánypárt rasszista kampányba kezdett, hazug módon kiáltva ki embereket nemzetbiztonsági kockázatnak.

Ungár Péter kijelentette: miközben a Fidesz "Soros-tervvel" riogat, maga is egy külföldről finanszírozott szervezet. Éves szinten 17 ezer milliárd forintot kapnak Moszkvából és Pekingből - tette hozzá -, bírálva az általa feleslegesnek ítélt, 770 milliárd forintba kerülő Budapest-Belgrád vasútvonal tervét, valamint a paksi bővítést.



Úgy ítélte meg, a két beruházással a kabinet nem a magyar nemzeti érdeket képviselnek, hanem saját gazdasági érdekeit, valamint orosz és kínai érdekeket.



A magyarok 25 százalékkal magasabb gázszámlát fizetnek azért, mert Orbán Viktor miniszterelnök paktumot kötött Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és fejenként évente több mint 1 millió forintot adóznak azért, hogy a kormány lehívhassa az orosz hitelt - fűzte hozzá.



A politikus kérdésre megerősítette, hogy Gerstmár Ferenc, az LMP veszprémi politikusa visszalép a képviselő-jelöltségtől, közölte ugyanakkor: lesz saját jelöltjük a körzetben.



Ungár Péter nemmel felelt arra a kérdésre, hogy körvonalazódik-e együttműködés az LMP és a Jobbik között. Kijelentette: a párt tudta, hogy társelnökük, Hadházy Ákos részt vesz a Magyar Nemzeti Szalon pénteki rendezvényén, ahol többek között Vona Gábor Jobbik-elnök is jelen volt. Megjegyezte: előfordult már ellenzéki politikusokkal, hogy beszélnek egymással; a klub rendezvényére azért ment el politikusuk, mert az egy sajtótermék programja volt. Feltételezték, hogy azon a Magyar Nemzet tulajdonosa, Simicska Lajos is jelen lesz - fűzte hozzá.



Azzal kapcsolatban, hogy az Együtt visszalépteti jelöltjeit az LMP társelnökeinek körzetében, annyit reagált: nagyon köszönik ezt az Együttnek, és mindent megtesznek azért, hogy Budaörs-Budakeszi körzetben, valamint Szekszárdon győzzenek.



A mintegy 1300 befogadott menekültet firtató kérdésre közölte: az LMP nem becsmérli azok támogatását, akik oltalmazotti státuszt kapnak. Szerintük ugyanakkor az nem helyénvaló, hogy a kormány több tízmilliárd forintot költött arra, hogy ezen emberek ellen hergeljen.



A paksi bővítéssel kapcsolatos osztrák panaszokra reagálva kijelentette: tiszavirág életűnek bizonyult az Orbán-kormány szövetsége az új osztrák kormánnyal, a bővítés ugyanakkor alapvetően a magyar emberekre veszélyes, Magyarországon kell megállítani.



Kijelentette azt is: a Fidesz nem a kockázatokkal törődik, hanem showműsort csinál a nemzetbiztonsági bizottságból, ha kormánypárti tagjai azért nem lesznek jelen a Soros György által képviselt esetleges nemzetbiztonsági kockázat megtárgyalásán, mert azon Szél Bernadett LMP-s tag is jelen van.

