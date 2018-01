Dragnea és a PSD elhatárolódott Tudose nyilatkozatától

2018. január 23. 15:30

Nyilvánosan elhatárolódott a maga és pártja nevében Liviu Dragnea, a bukaresti kormánykoalíció vezető erejét képező Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke kedden Mihai Tudose volt miniszterelnök magyarokat fenyegető korábbi nyilatkozatától.

Dragnea a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) képviselőivel folytatott egyeztetés után a parlamenti folyosón várakozó újságírók előtt azzal magyarázta eddigi hallgatását, hogy Tudose nyilatkozatának elhangzásakor nem akarta a PSD-n belüli akkori feszültséget befolyásolni.



"Most nyilvánosan is elmondom, amit még aznap jeleztem telefonon Kelemen Hunornak, illetve amit a pártunknak a végrehajtó bizottság ülésén, a megyei szervezeteinknek és az RMDSZ-es kollégáknak is elmondtam: én is és a PSD is habozás nélkül elhatárolódunk azoktól a kijelentésektől. Nem értünk egyet azzal, hogy akár csak vitát is nyissunk a halálbüntetés visszaállításáról, ami pedig a magyarokat és zászlókat illető nyilatkozatot illeti, még akkor is, ha (Tudose) mást akart mondani, a kijelentés hatása megsemmisítő jellegű volt" - mondta Dragnea.



A politikus előzőleg az új kormány terveiről tájékoztatta az RMDSZ-t, annak reményében, hogy a magyar érdekképviselet megszavazza az új kormány beiktatását, és parlamenti támogatást nyújt működéséhez.



Hozzátette: továbbra is jó viszonyra törekszik a romániai kisebbségekkel és a magyar kisebbséggel.



"A centenárium (az Erdély és Románia egyesülését kimondó 1918-as Gyulafehérvári Nyilatkozat századik évfordulója) éve van és mindenki tehet egy kis erőfeszítést, hogy ez az év ne a megosztottság éve legyen, hanem találjunk meg minden olyan témát, projektet és szándékot, amely összeköt"- mondta a PSD elnöke.



Az RMDSZ-szel folytatott megbeszélésen Viorica Dancila, a PSD kormányalakítással megbízott kormányfő-jelöltje is részt vett, aki később az újságíróknak elmondta: osztja a pártelnök által kifejtett álláspontot Tudose nyilatkozatáról.



A pártján belüli hatalmi harcok miatt egy hete lemondatott Mihai Tudose egy január 10-i tévéműsorban - egy zászlóállításra utaló hasonlat révén - áttételesen akasztással fenyegette meg az autonómiát igénylő erdélyi magyarokat.



Kijelentésétől eddig vezető román pártpolitikusok nem határolódtak el. Tudose kirohanását csak egy-két ellenzéki publicista és néhány alacsonyabb rangú politikus bírálta, közöttük a később kormányalakítással megbízott Viorica Dancila EP-képviselő.

