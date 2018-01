Bizonytalan a német koalíciós tárgyalások kezdete

Továbbra is bizonytalan, hogy mikor kezdődik hivatalos koalíciós tárgyalás Németországban, a közös kormányzásra készülő pártok kedden sem jelentették be a megbeszélések kezdetének időpontját.

Az emberek "belefáradtak a várakozásba", és "minden egyes nap új kormány nélkül nem éppen növeli a pártokba és a demokráciába vetett bizalmat" - mondta az Angela Merkel kancellár vezette Kereszténydemokrata Unió (CDU) parlamenti (Bundestag-) frakcióvezetője, Volker Kauder egy keddi lapinterjúban.



Az alaposság ugyan fontosabb, mint a gyorsaság, "de most már a tempó is számít", ezért két-három héten belül le kell zárni a koalíciós tárgyalásokat - tette hozzá a politikus a Berliner Morgenpost című lapban közölt interjúban.



A CDU bajor testvérpártja, a Keresztényszociális Unió (CSU) főtitkára, Andreas Schuer ugyancsak keddi nyilatkozatában kiemelte: a Bundestag-választás után több mint száz nappal jogos igény a választópolgárok részéről, hogy a pártok végre megállapodjanak.



A tárgyalások kezdete a CDU/CSU pártszövetség eddigi és lehetséges következő koalíciós partnere, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) miatt csúszik. Az SPD ugyan vasárnapi rendkívüli kongresszusán a küldöttek szűk többségének, 56,3 százalékának szavazataival a hivatalos koalíciós tárgyalások elkezdése mellett döntött, de továbbra is nagy a nyugtalanság, és szavazás eredménye megmutatta, hogy a CDU/CSU-val 2013-ban kezdett kormányzás folytatását a párt nagy része ellenzi.



A pártvezetés ezért igyekszik alaposan felkészülni a tárgyalásokra, és nem enged a CDU/CSU nyomásának. Martin Schulz pártelnök hétfő este, mielőtt találkozott Angela Merkellel és Horst Seehofer bajor kormányfővel, a CSU elnökével, azt mondta, hogy az SPD "ezen a héten" a felkészüléssel foglalkozik.



Ennek alapján a koalíciós tárgyalás legkorábban január 29-én, hétfőn, a tavaly szeptemberi Bundestag-választás utáni 126. napon kezdődhet el. A szociáldemokraták az eddigi nyilatkozatok szerint főleg a munkajogi szabályozás, az egészségügy és a menekültpolitika területén próbálnak majd kiharcolni az CDU/CSU-val folytatott előzetes egyeztetésen elfogadott megállapodásban foglaltakon túlmutató eredményeket.



Ha sikerül kidolgozni egy koalíciós szerződést, a mintegy 450 ezres tagságú SPD pártszavazással, a tagság voksai alapján dönt arról, hogy ismét koalícióra lép-e a CDU/CSU-val. Ezt a szavazást "várhatóan márciusban" rendezik meg - áll az SPD közleményében, amelyben a bonni rendkívüli kongresszus eredményeit foglalták össze.



Az új német szövetségi kormány így húsvét körül alakulhat meg. Ez lenne Angela Merkel negyedik kormánya, és a harmadik nagykoalíció, amelyet a kancellári tisztséget 2005 óta betöltő politikus vezet.

