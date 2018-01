Az RMDSZ támogatását kérte az új kabinethez a PSD

2018. január 23. 18:27

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) csak a kabinet programjának és névsorának közzététele után, a jövő hétfőn dönt arról, bizalmat szavaz-e a Viorica Dancila miniszterelnök-jelöltnek - közölte Kelemen Hunor, a szövetség elnöke kedden, miután a Szociáldemokrata Párt (PSD) küldöttsége támogatást kért az új bukaresti kormány beiktatásához.

Az RMDSZ elnöke ismételten cáfolta azokat a sajtóhíreszteléseket, amelyek szerint felmerült volna a magyar érdekképviselet részvétele a kormányban. Kelemen Hunor rámutatott: a szociálliberális koalíciónak az RMDSZ nélkül is többsége van a parlamentben, a magyar szövetség pedig már a 2016-os decemberi választások után meghozta döntését, hogy nem kíván részt venni ebben a kormányban.



Az RMDSZ képviselőházi frakciótermében megtartott találkozón az RMDSZ képviselői terveiről kérdezték a kormányfőjelöltet. Szó volt az anyanyelvű oktatással, iskolahálózattal, kisebbségi nyelvhasználattal kapcsolatos terveiről, a beruházási prioritásokról, az észak-erdélyi (Nagyvárad-Marosvásárhely-Brassó) autópálya továbbépítésének lehetőségéről, az önkormányzatok költségvetési gondjairól, a már megépült határátkelőhelyek megnyitásáról.



Kelemen Hunor - bár nem részletezte a jelölt válaszait - elmondta: az volt az első benyomásuk, hogy Viorica Dancila ismeri a legfontosabb közpolitikákat, tudja, mit akar, és válaszaihoz nem kért segítséget a megbeszélésen jelen lévő Liviu Dragnea pártelnöktől. Az RMDSZ elnöke ezzel arra utalt, hogy az ellenzéki sajtó Dragnea bábjának nevezte a kormányfőjelöltet, akinek egyedüli erénye a pártelnökkel szembeni engedelmessége.



A jelölt várható kisebbségpolitikájáról Kelemen Hunor a magyar közmédiának azt mondta: fontosnak tartja, hogy Mihai Tudose volt kormányfő magyarokat fenyegető kijelentését elsőként Viorica Dancila ítélte el a román politikusok részéről, és a megbeszélésen is párbeszédre nyitott, előítéletek nélküli politikusnak mutatkozott, de korai lenne ebből messzemenő következtetéseket levonni.



Kelemen Hunor újságírói kérdésre elmondta: nem volt szó az erdélyi magyarok autonómiaigényéről, hiszen ismerik a román pártok hozzáállását ehhez a kérdéshez, de decentralizálásról igen, ugyanis ilyen téren saját programjának teljesítésével is adós a PSD.



Az új kormány beiktatásáról várhatóan január 29-én szavaz a román parlament.

MTI