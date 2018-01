Kihirdették a Super 12 - Magyar Bor Nagydíj győzteseit

2018. január 23. 21:01

A Magyar Borszakírók Köre Super 12 elnevezésű meghívásos borversenyén a Magyar Bor Nagydíjat Györgykovács Imre 2015-ös Nagy-Somlói furmintja és Koch Csaba 2012-es Villányi Csanád Cuvée-je nyerte el 12-12 fehér- és vörösbor közül - jelentették be a szervezők kedden Debrecenben, a Déri Múzeumban tartott sajtótájékoztatón.

Kovács Pál, a Debreceni Borozó felelős lapkiadója elmondta: a válogatásba olyan fehér- és vörösborok kerülhettek be, amelyek a tagok szavazatai alapján 2017-ben kiemelkedő minőségükkel a legigényesebb fogyasztói elvárásoknak is megfelelnek, illetve nemzetközi összehasonlításban versenyképesek.



A borszakírók kizárólag olyan borokra adhatták a voksukat, amelyek a verseny évét megelőző öt év szőlőterméséből készültek - tette hozzá.



Kovács Pál elmondta: az idei versenyben 12 borvidék 16 pincészetének borai versenyeztek a nagydíjért. A decemberi vakteszten a borszakírók két bizottságban, két körben, mindkét alkalommal más-más sorrendben kóstolták és értékelték a borokat. A versenyt a legmagasabb összesített pontszámot kapott fehér- és vörösbor nyerte.



Dani János, a Déri Múzeum régészeti igazgatóhelyettese hozzátette, hogy a Super 12 - Magyar Bor Nagydíj díjátadó gálaünnepségét szombaton délután tartják a múzeum dísztermében. A borgála belépőjével az érdeklődők megtekinthetik a múzeumban a reformáció 500. évfordulójára rendezett, A hit megtartó ereje című, február végéig nyitva tartó kiállítást is.

MTI