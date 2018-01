Az észak-koreai fegyverek az elrettentést szolgálják

2018. január 23. 22:51

Az észak-koreai fegyverek nem az önvédelmet, hanem az elrettentést szolgálják - jelentette ki Mike Pompeo, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója kedden.

Pompeo az American Enterprise Institute nevű konzervatív agytröszt konferenciáján tartott előadásában leszögezte: mivel az észak-koreai rakétaprogram célja az elrettentés, Phenjan következő lépése valószínűleg fegyverarzenál kifejlesztése lesz, beleértve a több rakéta felbocsátására alkalmas képesség kifejlesztését is.



A CIA igazgatója szerint azért is rendkívül nagy kockázatot jelent, ha Észak-Korea kifejleszti atomfegyver- és rakétaprogramját, mert ez óhatatlanul e fegyverzetek elterjedéséhez vezet más országokban is.



Mike Pompeo hangsúlyozta: Donald Trump elnök tárgyalások révén kívánja megoldani az Észak-Korea körül kialakult válságot, ám ezzel együtt is a CIA azon dolgozik, hogy egy sor más jellegű megoldást is felvázoljon neki.

MTI