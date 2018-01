Kocsis: hazudik a DK és a Jobbik

2018. január 24. 17:40

Kocsis Máté szerint hazugság, amit a Demokratikus koalíció (DK) és a Jobbik állít, Budapest önkormányzata egyetlen adóforintot sem költ illegális bevándorlók támogatására.

A Fidesz budapesti elnöke ezt arra reagálva mondta szerdán az MTI-nek, hogy Gy. Németh Erzsébet (DK) önkormányzati képviselő szerint a főváros 2017 októberétől a Szubjektív Értékek Alapítvánnyal közösen szervezett egy tízrészes fórumot a harmadik országból érkezők beilleszkedéséről az ENSZ Menekültügyi és Integrációs Alapjának támogatásával, továbbá migrációs ügyfélpontot is működtet az ENSZ illetékes szervezetével együttműködve.



Tokody Marcell, jobbikos képviselő pedig azt mondta, hogy a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) olyan programot működtetett, amely migránsok magyarországi letelepedését segítette.



Kocsis Máté erre reagálva az MTI-nek telefonon azt mondta, az önkormányzat egyetlen fillért sem fordít illegális bevándorlók támogatására.



A brüsszeli forrásból finanszírozott program során 60 oltalomban részesülő, tehát legálisan Magyarországon tartózkodó ember szociális ellátását finanszírozzák, a Belügyminisztérium pedig uniós kötelezettségének tesz eleget, amikor ezt a pénzt elosztja - közölte.



Hozzátette, legalább meglepő, hogy pont a DK és a Jobbik teszi szóvá, amelyek le akarják bontani a kerítést, nem szavazták meg a migránsok betelepítését tiltó javaslatot, és ahogy korábban a témában tartott nemzeti konzultációt, úgy most a "Stop Soros törvénycsomagot" is bojkottálják.

MTI