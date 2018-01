Latorcai: összefogás a kulturális örökség megóvásához

2018. január 24. 20:59

A tudományos élet képviselőinek, a műemlékvédelmi szakembereknek, a műemléktulajdonosoknak és a kormányzatnak közösen kell tenni a magyar kulturális örökség megismeréséért, megőrzéséért és átörökítéséért - mondta Latorcai Csaba társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkár szerdán az MTI-nek.

Latorcai Csaba felidézte, hogy kedden a Magyar Tudományos Akadémián örökségvédelmi konferencia nyitotta meg a Kulturális Örökség Európai Éve szakmai programsorozatát. A tanácskozás résztvevői megismerkedhettek többek között az év magyarországi megvalósítási stratégiájával, az állami műemlék-helyreállítási projektekkel, valamint a magyar kormány értékmegőrzésre vonatkozó elveivel és célkitűzéseivel.



"Nagyon fontosak és hasznosak az ilyen jellegű találkozók" - emelte ki az helyettes államtitkár, aki szerint a Kulturális Örökség Európai Évének egy kezdetnek kell lennie "egy újfajta közös együttgondolkodási és együttgondoskodási folyamat kialakításában".



Latorcai Csaba kiemelte, hogy a kormány az elmúlt években átalakította a kulturális örökségvédelem szervezeti rendszerét annak érdekében, hogy minél inkább polgárbarát legyen az ügyintézés, és a műemlék-tulajdonosok ne teherként, hanem lehetőségként éljék meg, hogy műemléki épületet birtokolnak.



Mint mondta, a műemléki érték megtartó felújítása prioritás, amelynek érdekében a kormányzat biztosította a társasági adókedvezmény igénybevételének lehetőségét, ugyanakkor további támogatási rendszer kidolgozását is tervezi, különös tekintettel a magánszemély műemlék-tulajdonosok által végzett felújítások műemléki többletköltségeinek esetleges kompenzálására.



Felidézte azt a néhány hónappal korábbi kormánydöntést is, amelynek értelmében a Magyar Művészeti Akadémia égisze alatt létrejövő Magyar Építészeti Múzeumot és műemlékvédelmi dokumentációs központot a kormány mind anyagi, mind infrastruktúra biztosításával támogatja, hogy a magyar építészetnek végre megfelelő gyűjteménye lehessen.



"Elindítottuk továbbá a Népi Építészeti Programot is, amely legveszélyeztetettebb örökségünk, a népi műemlékek megóvását szolgálja" - mutatott rá, hozzátéve, hogy a programra tavaly több mint 300 millió, idén pedig 1,5 milliárd forintot fordít a kormányzat.



Mindezeken túl fontos rekonstrukciós és helyreállítási projektek valósulnak meg a Nemzeti Várprogram és a Nemzeti Kastélyprogram, a határon túli kulturális örökség védelmét célzó Rómer Flóris Terv, valamint a budai Vár és a Várnegyed megújítását célzó Nemzeti Hauszmann Terv keretében - sorolta a helyettes államtitkár.



Az Európai Parlament és az Európai Tanács a 2018-as évet a Kulturális Örökség Európai Évének nyilvánította azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet Európa történelmi múltjára és értékeire, valamint előmozdítsa és támogassa a közös kulturális örökség védelmére, megőrzésére, népszerűsítésére irányuló erőfeszítéseket.

MTI