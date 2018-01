Átadták a Szalézi Szent Ferenc-sajtóösztöndíjat

2018. január 24. 21:58

Hajdu Noémi, az MTVA munkatársa kapta idén a Szalézi Szent Ferenc-sajtóösztöndíjat. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elismerését Veres András győri megyés püspök, a testület elnöke adta át csütörtök este Budapesten - közölte az MKPK sajtószolgálata az MTI-vel.

Hajdu Noémi az MTVA M2 csatornaigazgatóság szerkesztő-riportere, gyermek- és ifjúsági műsorokat készít.



"Emellett rendszeresen komoly részt vállal a vallási műsorok szerkesztésében is". Ezt a munkát "minden ellentételezés nélkül végzi", "az egyház életéről szóló műsorok készítésével" segítve "az evangelizációs munkát" - olvasható a közleményben.



A díjazott "a vallási szerkesztőség műsoraiban a hitelesen megélt kereszténységet mutatja be, és ez a lelkület mutatkozik meg munkája minden területén" - írták.



Az újságírói hivatás megbecsülésének jeléül az MKPK 2001 óta minden évben ösztöndíjjal támogatja a média egy-egy munkatársát a keresztény értékrend szakmailag megalapozott és hiteles képviseletének elősegítéséért a nem egyházi sajtóban.



Szalézi Szent Ferencet (1567-1622) XI. Piusz pápa 1923-ban jelölte ki az újságírók védőszentjének. A savoyai születésű genfi püspököt 1665-ben avatták szentté, 1877-ben pedig egyházdoktorrá nyilvánították. Legismertebb műve a Filotea (A jámborság útja). Írásaiban egyszerűen, közérthetően fogalmazott, stílusát a francia akadémia is mintaszerűnek ítélte.



A díjátadó ünnepség előtt szentmisét mutattak be a médiában dolgozókért.

MTI