Már megy a cirkusz a Horthy-emlékmise miatt

2018. január 25. 00:24

Lezsák Sándor nem visszakozik, a parlament alelnöke ott lesz és beszél a Horthy-misén január 27-én – tudatta munkatársa az atv.hu kérdésére. Boross Péter sem mondja le a szereplést, bár "mérhetetlenül zavarja", hogy pont az auschwitzi haláltábor felszabadulásának évfordulójára, január 27-ére esik a Horthy-megemlékezés.

Lezsák Sándor, a parlament alelnöke ott lesz és fel is szólal a Horthy-misén január 27-én – tudatta munkatársa ma délután az atv.hu kérdésére. Arra, hogy Lezsák Sándor annak ellenére is részt vesz-e a Nagyboldogasszony Főplébánián a Horthy-megemlékezésen szombaton, hogy január 27. az auschwitzi haláltábor felszabadulásának a nemzetközi emléknapja is, a politikus munkatársa megerősítette: igen.

Lezsák Sándor tehát nem visszakozik a tiltakozások ellenére sem. Kerestük a politikust is, de nem értük el.

Boross: "Vállalom egy hibás vállalás következményeit"

Boross Péter sem mondja le a szereplést. Az ATV főmunkatársa telefonon beszélt a volt miniszterelnökkel, aki kérdésünkre, hogy lemondja-e a részvételét, azt mondta: "ez egy nagyon nehéz dolog". Négy hónappal ezelőtt kérte fel a KÉSZ Belvárosi Csoportja, és neki a sok dátum között eszébe sem jutott, hogy január 27-e az auschwitzi emleknap is. És bár "mérhetetlenül zavarja", hogy pont az auschwitzi haláltábor felszabadulásának évfordulójára, január 27-ére esik a Horthy-megemlékezés, az a legvalószínűbb, hogy elmegy, és beszél is.

Nem szeretem a gyávaságot, vállalom egy hibás vállalás következményeit is – mondta arra, hogy komoly tiltakozáshullám alakult ki a Horthy megemlékezés időzítése miatt.

Boross Péter azt mondta, a Horthy-misén azzal fogja kezdeni majd a beszédét, hogy megemlékszik Magyarország '44-es német megszállásáról, a zsidók elhurcolásáról és a Holocaust áldozatairól, és aztán Horthy Miklósról, "aki egyedülállóan le merte állítani a zsidók deportálását. 1943-ban azzal voltak tele a lapok, hogy Európában egyedül Magyarországon voltak biztonságban a zsidó családok".

Nem mondja le részvételét a Horthy Miklósért és menyéért megtartandó budapesti misén Lezsák Sándor. Az országgyűlés alelnöke – ahogyan ezt az ATV-nek megerősítette – azután sem visszakozik, hogy kiderült: az eseményt éppen az auschwitzi haláltábor felszabadulásának évfordulójára, azaz a holokauszt nemzetközi emléknapjára, január 27-re szervezték. Boross Péter volt miniszterelnök is ott lesz a misén, annak ellenére, hogy "mérhetetlenül zavarja" az egybeesés. Boross a csatornának telefonon azt mondta, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége négy hónappal ezelőtt kérte fel a részvételre, neki pedig eszébe sem jutott, hogy január 27-e a holokauszt-emléknap is. "Nem szeretem a gyávaságot, vállalom egy hibás vállalás következményeit is" – mondta az egykori kormányfő. Hozzátette: a Horthy-misén azzal fogja kezdeni a beszédét, hogy megemlékezik Magyarország 1944-es német megszállásáról, a zsidók elhurcolásáról és a holokauszt áldozatairól, és csak aztán Horthy Miklósról, "aki egyedülállóan le merte állítani a zsidók deportálását. 1943-ban azzal voltak tele a lapok, hogy Európában egyedül Magyarországon voltak biztonságban a zsidó családok". Már tüntetés is szerveződik a holokauszt-emléknapi Horthy-mise ellen Megszólalt a Horthy-misének helyszínt biztosító Plébániatemplom is, véleménye szerint a korszakot jól ismerő hozzászólók beszélnek majd a kormányzóról, és Horthy amúgy is mindent megtett a zsidó magyarok védelméért. Szombatra tiltakozó tüntetés szerveződik a nagy felzúdulást kiváltó, tisztelettel és szeretettel teli Horthy-emlékmise ellen. A misét, ami ellen – pontosabban Lezsák Sándor országgyűlési alelnök részvétele és támogatása ellen – a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) is tilakozott, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége kezdeményezte január 27-re, a nemzetközi holokauszt- emléknapra – ekkor szabadult fel az auschwitzi haláltábor. A tüntetés Facebook-posztja alatti posztok között az egyik a Belvárosi Plébánia válaszát is tartalmazza. A plébánia szerint a rendezvény célja "megemlékező imádság, melyhez kapcsolódóan – a szentmisét követően – a korszakot jól ismerő felkért hozzászólók osztják meg gondolatikat a résztvevőkkel". Ezek: Boross Péter politikus, Lezsák Sándor, Szakály Sándor történész, aki szerint a numerus clausus zsidók jogait korlátozó törvény nem volt jogsértő. Horthy "mindvégig támaszkodott azokra a magyarországi nagyvállalkozókra és tudósokra, akik a zsidóság köréből tanácsaikkal segítették a haza talpra állítását a trianoni tragédiát követően". A mise célja, hogy igazolja, "nincs ellentét a kormányzó iránti tiszteletadás és az áldozatokra való megemlékezés között". Az, hogy a mise épp a nemzetközi holokauszt-emléknapra esik, véletlen. Ez logikus, hiszen Horthy Miklós 150. és menye Edelsheim-Gyulai Ilona 100. születési évfordulójára van időzítve a mise: Horthy születésnapja június 18., Edelsheim-Gyulaié pedig január 14. Köves Slomó: az időpontválasztásnál lényegesebb szempontok is vannak a Horthy-emlékmise körül Nagy felháborodást keltett a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége belvárosi csoportjának kezdeményezése, hogy éppen a holokauszt emléknapján tartanak emlékmisét Horthy Miklósért és menyéért, özv. Horthy Istvánnéért a belvárosi Nagyboldogasszony Főplébániatemplomban. Az egybegyűltek a „szentmise keretében szeretettel és tisztelettel” fognak emlékezni néhai kormányzónkra”. A Mazsihisz elnöke szerint ez minden magyar áldozat emlékének megtiprása, Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija pedig azt mondta az ATV-nek, hogy „itt az igencsak méltatlan időpontválasztásnál lényegesebb szempontok is vannak". Elmondta, úgy általában nem érti, hogy lehet azonosulni a Horthy Miklós személyét és munkásságát méltató megnyilvánulásokkal. „Egy olyan politikai vezető aki – egy, a nemzet valóban tragikus és sorsfordító korszakában – személyes és osztálya önös érdekeitől vezérelve „hárommillió koldus Magyarországának" volt büszke kormányzója, a teljességgel irracionális németbarát politika végrehajtója, a háborúba való belépés támogatója, a Don-kanyari katasztrófa felelőse, nem utolsósorban pedig nagy- és dédszüleim jogfosztásának, majd családjaik megsemmisítésének – legkevesebb – passzív szemlélője, az én értékrendem szerint, maximum tudományos szempontból érdemes a megemlékezésre" – közölte. A Holokauszt Nemzetközi Emléknapján akar megemlékezni Horthyról a keresztény értelmiség Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke levélben fordult Lezsák Sándorhoz, a Magyar Országgyűlés alelnökéhez, amiatt, hogy a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének tagjai Január 27-én Szentmise keretében emlékeznek „a 150 éve született vitéz nagybányai Horthy Miklós néhai kormányzónkra”. Heisler szerintmindezt a Holokauszt Nemzetközi Emléknapján megtenni, minden magyar áldozat emlékének megtiprása. A MAZSIHISZ elnöke levelében azt írja, az ENSZ Közgyűlése 2005-ben január 27-ét a Holokauszt Nemzetközi Emléknapjává nyilvánította. 1945-ben ezen a napon szabadult fel Auschwitz-Birkenau, a legnagyobb és leghírhedtebb náci haláltábor. Ezen a napon, a Holokauszt Nemzetközi Emléknapján Ön beszédet tervez mondani egy Horthy Miklósra emlékező misén. Közjogi méltóságként Önnek tisztában kell lennie a Magyarország által is aláírt Emléknap jelentőségével, az Ön tisztségével járó felelősséggel. Vajon lehet-e kegyelettel emlékezni Horthy Miklósra a Nemzetközi Holokauszt Emléknap kegyeletsértésével? Tudjuk, mindenki megérdemli, hogy lelke üdvösségéért imádkozzanak. Minden egyházi közösségnek joga, hogy így tegyen, ebbe senkinek beleszólása nincs. A Holokauszt Emléknapján azonban ezt megtenni csak a történelem meghamisításával lehet. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének tagjai január 27-én Szentmise keretében emlékeznek „a 150 éve született vitéz nagybányai Horthy Miklós néhai kormányzónkra”. Megjegyzem, Horthy Miklós 1868. június 18-án született. Kegyeletes megemlékezés inkább a Donnál halálra fagyott honvédeknek és munkaszolgálatosoknak jár, a Horthy-rendszer szociális igazságtalanságait elszenvedő szegényparasztság emlékének, a több százezer Auschwitzba deportált zsidó testvérünknek és az ártatlan civil áldozatoknak jár. Horthy régen halott, aki kíván, imádkozzon érte, viselt dolgairól pedig beszéljünk nyíltan. Fontosnak tartjuk rögzíteni, az állam képviselőjeként senki ne járuljon hozzá Horthy kultuszának építéséhez. Mindezt a Holokauszt Nemzetközi Emléknapján megtenni, minden magyar áldozat emlékének megtiprása. Zsidóké és nem zsidóké egyaránt.

