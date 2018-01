Donald Trump erős dollárt akar

2018. január 25. 21:54

Donald Trump amerikai elnök erős dollárt akar, és megfontolná a visszatérést az ázsiai és csendes-óceáni szabadkereskedelmi övezetbe. Erről maga az elnök beszélt csütörtökön az amerikai CNBC televíziónak Davosban adott interjújában.

Donald Trump ismételten leszögezte: az "erős dollár" híve, mert meggyőződése szerint a dollár értékének "az ország gazdasági erején kell alapulnia, és mi olyan jól csináljuk, hogy országunk gazdaságilag ismét erős".



"Végre erős dollárt akarok látni" - hangsúlyozta Trump, ellentmondva ezzel pénzügyminiszterének. Steve Mnuchin ugyanis még szerdán Davosban azt mondta, hogy a gyenge dollár híve, mert az jó Amerikának. Donald Trump ehhez hozzátette: a miniszter szavait szövegösszefüggéseiből kiragadva idézték. Trump interjújának sugárzása után a dollár jelentősen erősödött a New York-i tőzsdén.



Az elnök a CNBC-nek beszélt arról is, hogy megfontolná a visszatérést a Csendes-óceáni Partnerség (TTP) néven ismert szabadkereskedelmi övezetbe, legalábbis abban az esetben, ha "lényegileg jobb megállapodást" lehetne kikovácsolni, vagyis az Egyesült Államok számára kedvezőbb feltételekben állapodnának meg.



"A megállapodás szörnyű volt, a struktúrája szörnyű volt, ha alapvetően jobb lenne az egyezség, nyitott lennék a TTP-re" - fogalmazott Donald Trump.



Trump tavaly januárban jelentette be, hogy - választási ígéretéhez híven - kormányzata kivonul a 12 ország részvételével tartott TTP-tárgyalásokból. Az elnök ugyanis a szabadkereskedelmi megállapodásokat - a TTP mellett az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezményt (NAFTA) - tette felelőssé az amerikai munkahelyek megszűnéséért. E megállapodásokkal szemben inkább a kétoldalú kereskedelmi egyezmények fontosságát hangsúlyozta.



Kedden Justin Trudeau kanadai kormányfő Davosban elmondta, hogy az ázsiai és csendes-óceáni országok újratárgyalták a TTP-t, és el is fogadták az új szabadkereskedelmi övezetről szóló megállapodást, immár az Egyesült Államok nélkül.

MTI