Sztálin halála - Eljárást indít a mozik ellen a tárca

2018. január 25. 23:34

Közigazgatási eljárást indít az orosz kulturális minisztérium azon filmszínházak ellen, amelyek a forgalmazási engedély bevonása ellenére is bemutatták az Armando Iannucci rendezte, Sztálin halála című francia-brit filmszatírát.

Ezt csütörtökön közölte a tárca sajtóosztálya. A filmet a január 25-i premier előtt két nappal tiltotta le a tárca, ám a moszkvai Pionyer mozi csütörtökön mégis kétszer levetítette. A minisztérium emlékeztetett rá, hogy a forgalmazási engedélyt a vonatkozó szabályzat azon rendelkezése alapján vonta vissza, amely ezt az intézkedést akkor teszi lehetővé, ha egy film olyan információt tartalmaz, amelyet az Oroszországi Föderáció törvényi tiltanak.



A Pionyer közölte, hogy akkor állítja le a jegyárusítást, ha az engedély bevonásáról hivatalos levélben kap tájékoztatást a forgalmazótól, a Volgafilmtől. A következő vetítéseket elvileg február 3-án tartanák meg, ezekre elővételben minden jegy elkelt.



A Pionyer mozi tulajdonosa Alekszandr Mamut üzletember tulajdona, aki egyben a Cinema park és a Formula kino egyesített filmszínházlánc birtokosa is. A lánc mozijaiban a Sztálin halálát nem vetítették le. Arról, hogy Oroszország-szerte hány filmszínház dacolt a tilalommal, egyelőre nem hangzott el tájékoztatás.



A filmszínházak forgalmazási engedéllyel nem rendelkező filmek bemutatása esetén 50-100 ezer rubel közigazgatási bírsággal sújthatók. A szabályozás ismételt megsértése 100-200 ezer rubel büntetést és a mozi működésének 90 napig tartó felfüggesztését vonhatja maga után. (1 rubel jelenleg 4,46 forint.)



A filmet hétfőn zárt vetítésen tekintették meg orosz filmalkotók, parlamenti képviselők, valamint a kultusztárca társadalmi tanácsának tagjai. Ezután többen - köztük Nyikita Mihalkov Oscar-díjas filmrendező, az Oroszországi Filmművészek Szövetségének elnöke és Jurij Poljakov író, a tárca társadalmi tanácsának elnöke - levélben kérték Vlagyimir Megyinszkij kulturális minisztertől, hogy állíttassa le a szerintük kegyeletsértő, valamint az orosz (szovjet) ember "alsóbbrendűségét propagáló" film bemutatását, és vizsgáltassa meg, hogy nem hordoz-e szélsőséges nézeteket. A levél szerzői szerint a filmnek a sztálingrádi győzelem 75. évfordulóján való kibocsátása "arcul köpése mindazoknak, akik ott elestek, és azoknak is, akik még életben maradtak".



Zsukov marsall fiatalabbik lánya, Marija Zsukova az Oroszországi Hadtörténeti Közösség csütörtökön kiadott közleménye szerint "az egyetlen helyes döntésnek" minősítette a "visszataszító" film betiltását, amely szerinte megcsúfolja a történelmet, a hősöket és az apját, valamint sértő módon mutatja be a szovjet embereket. Zsukova véleménye szerint "egy ilyen film nagyon veszélyes a felnövekvő nemzedék nevelése szempontjából is".



A filmben, amely a Sztálin 1953-ban bekövetkezett halála után kibontakozott hatalmi harc szatírája, más ismert színészek mellett szerepel Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Jason Isaacs, Michael Palin, Andrea Riseborough és Jeffrey Tambor.



A filmszatírát április 12-től a magyar mozik is vetítik.

MTI