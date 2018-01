Pozitívra javította Oroszországot a Moody's

2018. január 26. 09:20

Felminősítés lehetőségére utaló pozitívra javította Oroszország államadós-osztályzatának kilátását a Moody's Investors Service, mindenekelőtt azzal a véleményével indokolva a lépést, hogy az orosz makrogazdasági keretrendszer jól viselte az olajár-sokkokat és a szankciók hatásait.

A nemzetközi hitelminősítő csütörtök éjjel Londonban bejelentette azt is, hogy egyidejűleg megerősítette a hosszú futamidejű orosz államadósság "Ba1" szintű - a befektetési ajánlású kategória alapszintjétől egy fokozattal elmaradó - besorolását és a rövid távú "Not Prime (NP)" minősítést.



A Moody's ugyanakkor "Baa3/P-3"-ra emelte az orosz devizaadósság-kötelezettségekre megállapított besorolási országplafont az eddigi "Ba1/NP"-ről. Ez a döntés azt jelenti, hogy az orosz gazdaságban honos kereskedelmi adósok az orosz államnál egy fokozattal jobb, immár befektetési ajánlású osztályzatot is kaphatnak a Moody's Investors Service-től.



A Moody's szerint ezt a lépést az indokolja, hogy mérséklődött a kockázata az oroszországi tőkekorlátozások bevezetésének vagy a devizatartalékok igénybevételét korlátozó egyéb kormányzati intézkedéseknek.



Immár mindhárom piacvezető hitelminősítő pozitív kilátást tart érvényben az orosz szuverén besorolásokra, de csak egyikük, a Fitch Ratings tartja nyilván az orosz államadósságot befektetési ajánlású, "BBB mínusz" osztályzattal.



A Standard & Poor's a Moody's "Ba1" hosszú távú osztályzatával megegyező "BB plusz" besorolással jegyzi a hosszú futamidejű orosz szuverén devizakötelezettségeket.



Az orosz államadósság-osztályzat kilátásának pozitívra javításához fűzött indoklásában a Moody's kiemelte, hogy mind több jel utal az orosz reálgazdaság és a költségvetési szektor ellenálló képességére, amely mérsékelte Oroszország sérülékenységét a további esetleges külső sokkoktól, például a geopolitikai feszültségektől vagy az olajárak újbóli csökkenésétől.



A hitelminősítő véleménye szerint az orosz pénzügyi hatóságok gyakorlatias árfolyam-, monetáris és költségvetési politikát alakítottak ki az olajárak közelmúltbeli összeomlására és a nemzetközi pénzügyi szankciókra válaszul.



Az orosz kormány makrostratégiája idővel várhatóan fenntarthatóbb és stabilabb növekedési modellt eredményez, olyant, amely jobban ellenáll a globális nyersanyagkereslet és a nyersanyagárak ingadozásainak - áll a Moody's elemzésében.



A cég a pragmatikus intézkedések között megemlíti, hogy a nemrégiben elfogadott új költségvetési szabályozás korlátozza a nyersolaj- és földgáztermelésből eredő bevételek felhasználását az éves költségvetések kiadási oldalán.



A Moody's szerint a lebegő árfolyamrendszer döntő fontosságú sokkelhárító eszköznek bizonyult, a monetáris politika alapállása pedig erősítette az orosz jegybank hitelességét. Mindezek eredményeként csökkennek az inflációs várakozások, jóllehet lassabban az infláció csökkenésének üteménél.



A hitelminősítő véleménye szerint a közelmúltban elért makrogazdasági eredmények hosszabb távon is fenntarthatók lesznek, és a monetáris politika fokozatos - az inflációs várakozások további csökkenésének mértékétől is függő - enyhítése valószínűleg megteremti a szélesebb bázisú gazdasági növekedés alapjait.



A cég szerint maradtak azonban kihívások is. A Moody's várakozása szerint az orosz gazdaság éves potenciális növekedési üteme továbbra is lanyha, 1,5 százalék körüli szinten marad, és a rendszerszintű fontosságú három orosz banknál feltárt jelentős tőkehiány alátámasztja az orosz bankszektor egyes szegmenseinek ellenálló képességével kapcsolatos aggályokat.

MTI