Australian Open - Babosék a bajnokok

2018. január 26. 10:03

Babos Tímea, oldalán a francia Kristina Mladenoviccsal megnyerte az ausztrál nyílt teniszbajnokság női páros versenyét, miután a pénteki döntőben két szettben legyőzte az olimpiai és világbajnok orosz Jekatyerina Makarovát és Jelena Vesznyinát.

A juniorként három GS-trófeát gyűjtött Babosnak ez az első felnőtt Grand Slam-győzelme, ő az első magyar győztes a melbourne-i torna történetében, és az ötödik magyar, aki felnőtt Grand Slam-címet szerzett. Előzőleg egyesben Asbóth József (Roland Garros, 1947) és Körmöczy Zsuzsa (Roland Garros, 1958), párosban pedig Taróczy Balázs (Roland Garros 1981, Wimbledon 1985) és Temesvári Andrea (Roland Garros, 1986) diadalmaskodott.



Az ötödik helyen kiemelt magyar, francia duónak - amely előzőleg három tornagyőzelemnél tartott - nehéz ellenfél jutott a fináléban a másodikként rangsorolt Makarova és Vesznyina személyében. A 29 esztendős Makarova harmadik párosban a világranglistán, eddig 12 WTA-versenyt nyert. Vesznyina oldalán 2013-ban a Roland Garroson, 2014-ben a US Openen és 2017-ben Wimbledonban maradt veretlen, 2014-ben az Australian Openen, 2015-ben Wimbledonban és 2016-ban a Roland Garroson szintén döntős volt. Az orosz kettős 2016-ban a riói olimpiát és a szingapúri WTA-világbajnokságot is megnyerte. A 31 éves Vesznyina szintén harmadik párosban a világranglistán, eddig 17 WTA-tornát nyert ebben a "műfajban".



A helyi idő szerint 16.20 órakor, kellemes 27 fokban kezdődött pénteki találkozó Babos magabiztos adogatójátékával indult, majd 2:2-ig a többiek is hozták a szervájukat. Akkor Babos 40-semmiről elbukta a sajátját, ám nemsokára Vesznyina is elbizonytalanodott, így lett 4:4. A balkezes Makarova adogatásánál a magyar, francia duó játszmalabdához jutott, melyet egy remek Babos-tenyeres révén kihasznált, így 36 perc elteltével szettelőnybe került.



A folytatásban a párosban és vegyes párosban háromszoros GS-bajnok Mladenovic rögtön elvesztette a szerváját a Rod Laver Aréna változatlanul "foghíjas" lelátói előtt, ám Vesznyina is így tett (1:1). Babos "semmire" nyerte a sajátját, társa kiválóan dolgozott a hálónál, és egy újabb brékkel már 3:1 állt az eredményjelzőn. Az oroszok azonban rákapcsoltak, elvették a francia játékos adogatását, és néhány látványos labdamenetet követően kiegyenlítettek. A soproniak büszkesége egy ásszal zárta szervagémjét, aztán Makarova nem bírta a nyomást, így 5:3-nál Mladenovic a bajnoki címért adogathatott. Az ellenfél két bréklabdát elpuskázott, aztán a francia összeszedte magát, és kiszerválta a mérkőzést, amely 1 óra 20 percig tartott.



"Két év különlét után újra együtt, és egyből győzelemmel kezdtünk Kikivel! Ez a kedvenc Grand Slam-tornám, gratulálok az ellenfelünknek, és jövőre visszajövünk" - mondta a díjátadó ünnepségen a magyar játékos, majd stábjának, a közönségnek és a szponzoroknak is megköszönte a támogatást.

A magyar játékos honlapján "elképesztőnek" nevezte a finálét, amelyen sikerült jól játszania, s ennek is köszönhető, hogy le tudták győzni a világ egyik legjobb párosát.



"Elképesztő érzés, boldog vagyok, hogy végre Grand Slam-bajnok lettem. Ezt a döntőt mi nyertük meg, nem adták oda nekünk. Mámor, öröm, ami bennem van, néhány könnycsepp is kicsordult. Most talán a világ egyik legjobb páros játékosának mondhatom magam" - fogalmazott Babos.



"Fontos állomás ez a karrieremben, emlékszem, nem egyszer pityeregtem Grand Slam-torna után, hogy nem sikerült, most pedig az örömtől sírok" - nyilatkozta a világbajnok magyar játékos.



A 24 éves Babos az első magyar teniszező, aki döntőt játszhatott a felnőttek között az Australian Openen. Három és fél éve Kristina Mladenovic, 2016-ban pedig a kazah Jaroszlava Svedova oldalán jutott női párosban a fináléba Wimbledonban. Közben 2015-ben Babos az osztrák Alexander Peyával vegyes párosban volt döntős, szintén a londoni Grand Slam-versenyen.



A tavaly a cseh Andrea Hlavackovával WTA-világbajnok Babos magyar idő szerint 9 óra körül a vegyespáros elődöntőjében is pályára lép az indiai Rohan Bopanna oldalán.



A női páros fináléjának egyórás összefoglalóját pénteken háromszor is műsorra tűzi az M4 Sport: 10.00, 15.30 és 21.45 órától lesz látható.

A magyar/francia duó öröme határtalan





Eredmény:

női páros, döntő



Babos Tímea, Kristina Mladenovic (magyar, francia, 5.)-Jekatyerina Makarova, Jelena Vesznyina (orosz, 2.) 6:4, 6:3



Babos Tímea tornagyőzelmei párosban:



2012 Birmingham (partner: Hszie Szu-vej, tajvani)

2013 Bogota (Mandy Minella, luxemburgi)

2013 Monterrey (Date-Krumm Kimiko, japán)

2013 Marrákes (Mandy Minella)

2013 Szucsou (Michaella Krajicek, holland)

2013 Taskent (Jaroszlava Svedova, kazah)

2014 Sydney (Lucie Safarova, cseh)

2014 Kuala Lumpur (Hao Csing-csan, tajvani)

2015 Dubaj (Kristina Mladenovic, francia)

2015 Marrákes (Kristina Mladenovic)

2015 Róma (Kristina Mladenovic)

2017 Sydney (Anasztaszija Pavljucsenkova)

2018 Australian Open (Kristina Mladenovic)

