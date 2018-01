Számos személycsere lesz az új román kormányban

2018. január 26. 16:38

Számos személycsere lesz a beiktatásra váró új román kormányban, miután pénteken a Szociáldemokrata Párt (PSD) úgy döntött, lecseréli minisztereinek mintegy 60 százalékát.

A miniszterjelöltek névsorát Viorica Dancila miniszterelnök-jelölt ismertette, miután a román kormány fő erejét képező PSD végrehajtó bizottsága jóváhagyta az új kabinet összetételét.



Dancila közölte: az európai uniós támogatásokat kezelő minisztériumot ismét önálló szaktárcává emelik ki, és háromról négyre nő a miniszterelnök-helyettesek száma, így a kabinet szerkezete is változni fog. Dancila ezt azzal indokolta, hogy nagyobb figyelmet akar fordítani az európai uniós ügyekre, akárcsak a stratégiai partnerségi kapcsolatokra, amelyek közül az Egyesült Államokkal folytatott együttműködést emelte ki.



Az egyik új miniszterelnök-helyettes Ana Birchall lesz, aki a nemzetközi partnerségek alkalmazásáért felel. A kormányban helyet kapott szintén miniszterelnök-helyettesként Viorel Stefan parlamenti képviselő, aki a tavalyi év első félévben hivatalban levő Sorin Grindeanu volt miniszterelnök kormányának pénzügyminisztere volt, és akit akkor többször bírált Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnök amiatt, hogy nem kommunikál érthetően a tervezett adóváltozásokról.



Még vannak olyan jelöltek, akik egy korábbi PSD-kormányban is tisztséget töltöttek be, ilyen például Eugen Teodorovici, akit most pénzügyminiszternek javasoltak. Ő korábban Victor Ponta kormányának volt tagja.



A szociáldemokraták 27 miniszter közül 16-ot cserélnek le. Elemzők szerint a cserék nagy része a PSD megyei szervezeteinek jelölései alapján dőltek el. A PSD kisebbik koalíciós partnere, a Calin Popescu Tariceanu vezette Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) megőrzi négy miniszteri és egy miniszterelnök-helyettesi posztját az új kormányban is.



Az igazságügyi miniszteri tisztségben továbbra is Tudorel Toader maradhat, külügyminiszteri poszton pedig Teodor Melescanu folytathatja munkáját.



A román média szerint a listán olyan személyek is találhatók, akik ellen korábban vádat emelt az ügyészség pénzmosás miatt, vagy vizsgálat folyik ellenük korrupció gyanújával. Ezek között említették az üzleti szféráért felelős miniszteri tisztségre javasolt Radu Oprea Prahova megyei szenátort, aki ellen a legfőbb ügyészség 2016-ban emelt vádat adócsalás és pénzmosásban való bűnrészesség miatt.



A kabinetben helyet kapna európai pénzalapokért felelős miniszterként Rovana Plumb is, aki ellen a korrupcióellenes ügyészség vizsgálatot indított tavaly azzal gyanúsítva őt, hogy korábban szintén miniszterként törvénytelenül játszotta át központi állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba a PSD elnöke, Liviu Dragnea által gyakran látogatott Belina horgászparadicsomot. Plumb tavaly őszig szintén az európai uniós pénzekért felelős minisztériumot vezette, őt akkor lényegében Mihai Tudose volt kormányfő mondatta le, miután az ügyészség elindította ellene az eljárást.



Az új kormány beiktatásáról hétfőn dönt a bukaresti parlament.

