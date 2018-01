Szombaton mutatják be a Porgy és Besst az Erkelben

2018. január 26. 18:13

Szombaton az Erkel Színházban mutatja be a Magyar Állami Operaház George Gershwin Porgy és Bess című operáját, magyar énekesek előadásában.

A Porgy és Bess azért különleges mű, mert a zeneirodalomnak ez volt az első és valószínűleg utolsó darabja, amelynél korlátozásokat vezettek be azzal kapcsolatban, hogy kik adhatják elő. Soha másik zenemű nem létezett, amelynek szerzői korlátozásokat határoztak volna meg az előadók bőrszínére nézve - mondta el az M1 aktuális csatorna pénteki adásában Zsoldos Dávid, az Operaház tanácsadója.



A zenei szakíró emlékeztetett arra, hogy a Porgy és Besst 1935-ben mutatták be Bostonban, és a premiert követő ötven évben mindenféle korlátozás nélkül lehetett játszani az egész világon; 1970-ben a Magyar Állami Operaház is saját művészeivel tűzte műsorára a zeneművet. Ira Gershwin, az opera 1983-ban elhunyt szövegírója, a zeneszerző öccse hagyta meg a végrendeletében, hogy kizárólag "all-black cast", vagyis csak fekete énekesek adhatják elő a darabot.



Akkortájt komoly küzdelem folyt azért, hogy minél több fekete énekes léphessen fel az operaszínpadokon, így Ira Gershwin egy fontos gesztust gyakorolt azon közeg felé, amelyről a Porgy és Bess szólt - hangsúlyozta.



Zsoldos Dávid elmondása szerint az operát több mint harminc év után Budapesten mutatják be először nem fekete énekesek előadásában.



"A magyar közönség a hetvenes években imádta ezt a művet, a Kádár-rezsim alatt (...) a szabadság levegőjét hozta el az Erkel Színházba", és a magyarországi publikumnak már hiányozhatott a Porgy és Bess - vélekedett a szakember.



Zsoldos Dávid hozzátette: a szerződés pontos kitételeiről ugyan nem rendelkezik információkkal, de az tudható, hogy az Operaház négy előadásra szerzett jogot, az "all-black cast" kitétel nélkül. A kérésnek megfelelően azonban az Operaház jelzi a plakátokon, szóróanyagokon, hogy a jogtulajdonosok nem értenek egyet a feketék nélküli Porgy és Bess-előadással.



A Porgy és Bess története a dél-karolinai Charleston egyik fekete közösségének életét mutatja be egy koldus és egy kábítószerfüggő nő különös szerelmén keresztül. Az Almási-Tóth András rendezte darab "egy kényszerből kialakult helyen játszódik, ahol természeti katasztrófa vagy politikai üldöztetés következtében otthonukat vesztett emberek laknak. Ehhez az ideiglenes élettérhez nincs sok kötődésük, elvágyódnak onnan az ígéret földjére" - olvasható a az előadás ajánlójában.



A rendező munkáját Sebastian Hannak díszlet- és Lisztopád Krisztina jelmeztervező segítette. A Magyar Állami Operaház Énekkarát (megbízott karigazgató Csiki Gábor) és Zenekarát Dénes István vezényli. A főbb szerepeket Palerdi András és Bakonyi Marcell (Porgy), Létay Kiss Gabriella és Sáfár Orsolya (Bess), Balczó Péter és László Boldizsár (Sporting Life), Szegedi Csaba (Crown), Haja Zsolt és Fülep Máté (Jake), valamint Rőser Orsolya Hajnalka és Fodor Beatrix (Clara) alakítja. Az előadás táncbetéteiben a Magyar Nemzeti Balett művészei működnek közre, a koreográfiát Barta Dóra készítette.

MTI