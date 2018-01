Vacakol a horvát halászokkal a szlovén rendőrség

2018. január 26. 23:02

Kiküldte az első fizetési felszólításokat a horvát halászoknak a szlovén rendőrség a Pirani-öbölben húzódó határvonal megsértéséért

Tizennégy fizetési felszólítást küldött a horvát halászoknak a szlovén rendőrség a Pirani-öbölben húzódó határ megsértéséért pénteken - közölte a szlovén belügyminisztérium.

Szlovénia december 30-án megkezdte a hágai döntőbíróság határozatának végrehajtását azokon a részeken, amelyek a tengeri határvonalra vonatkoznak. Tette ezt annak ellenére, hogy Horvátország nem tekinti magára nézve kötelező érvényűnek a döntést, és nem kíván eleget tenni az abban foglaltaknak.



A közlemény szerint a hatóságok nem tudtak bírságot kiszabni a horvát halászokra a bűncselekmény elkövetésének idején. Az intézkedéshez bizonyítékot kellett gyűjteniük, és meg kellett határozniuk a körülményeket.



"Azok, akik nem fizetik be a felszólításban kiszabott összeget, kiutasíthatóak lesznek Szlovéniából" - olvasható a szövegben. Pontos összegről nincs szó a közleményben, de a szlovén mezőgazdasági minisztérium korábbi bejelentése szerint a tilosban halászó magánszemélyek 420-tól 33 ezer euróig, a jogi személyek 1200-tól 41 ezer euróig terjedő pénzbírsággal sújthatók.



A szlovén hatóságok elmondásuk szerint többször is figyelmeztették a horvát halászhajókat - amelyeket a horvát rendőrség járőrhajói késértek -, hogy szlovén vizeken hajóznak, és illegális határsértést, valamint bűncselekményt követtek el. A szlovén hatóságok ezeket az esetet dokumentáltak és annak nyomán jártak el. A közlemény szerint további bírságok is várhatók.



Horvátország és Szlovénia 2009-ben fordult nemzetközi döntőbírósághoz a határvita miatt. Zágráb azonban 2015-ben egyoldalúan kihátrált a döntőbírósági rendezéstől, miután a horvát sajtóban olyan lehallgatási felvételek leiratai jelentek meg, amelyek arra utalnak, hogy a szlovén fél a bíróság szlovén tagján keresztül Ljubljana számára kedvező döntést lobbizott ki. A hágai nemzetközi döntőbíróság a Pirani-öböl jelentős részét Szlovéniának ítélte, ezzel Ljubljana kijáratot kapott a nemzetközi vizekre, más vitatott területeket viszont horvát fennhatóság alá rendelt, például a Szamobori-hegység Sveta Gera nevű csúcsát, valamint az isztriai határ melletti Skodelin, Buzini és Mlini-Skriljei településeket.



Zágráb azonban továbbra is elutasítja a nemzetközi testület határozatát. Horvátország szerint a határt még mindig az öböl felénél húzódik, a horvát halászok pedig a horvát rendőrség védelme alatt folytatják hálóik kivetését a vitatott területeken.

MTI