Varsóban tárgyalt Andrzej Duda és Rex Tillerson

2018. január 27. 00:26

Gazdasági és biztonságpolitikai együttműködésről tárgyalt péntek este Varsóban Andrzej Duda lengyel elnök és Rex Tillerson amerikai külügyminiszter - közölték a lengyel államfői hivatal honlapján.

A lengyel államfői hivatal közleménye szerint a két politikus beszélgetése a többi között a gazdasági kapcsolatok, valamint az energetikai és a katonai együttműködés politikai támogatására vonatkozott. Tárgyaltak az ENSZ Biztonsági Tanácsában folytatott együttműködésről is. Lengyelország az év elejétől a testület nem állandó tagja.



Kitértek a közel-keleti, az afganisztáni, a szíriai helyzetre. Megvitatták az európai politikát is, Duda ismertette a lengyel álláspontot a földrészre, valamint a közép-európai térségre vonatkozóan. Napirenden szerepelt a kelet- és közép-európai országok gazdasági érdekeit összehangoló Három Tenger Kezdeményezés témaköre, valamint az ukrajnai helyzet is - áll a közleményben.



A Három Tenger Kezdeményezéssel kapcsolatban a közlemény Krzysztof Szczerskit, a lengyel elnök kabinetfőnökét és külügyi államtitkárát idézi, aki szerint az amerikai fél "nagyon határozott támogatását" nyilvánította ki a projekthez, és jelezte, hogy érdekelt ennek fejlesztésében.



Szczerski szerint egyetértés van az ukrajnai konfliktus kapcsán Moszkvával szemben kivetett szankciók fenntartásáról, "amíg a térségünk államai közötti kapcsolatokban vissza nem állítjuk a jogon alapuló nemzetközi rendet" - fogalmazott Szczerski.



Tillerson két napot tölt Lengyelországban. Szombaton Mateusz Morawiecki lengyel kormányfővel és Jacek Czaputowicz külügyminiszterrel tárgyal. Emellett lerója tiszteletét a gettó hőseinek varsói emlékműve előtt, a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja alkalmából.

MTI