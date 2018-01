Férfi kézilabda-vb - Szlovéniával találkozik a válogatott

2018. január 27. 21:25

A magyar férfi kézilabda-válogatott Szlovénia csapatával játszik a jövő januári, német-dán közös rendezésű olimpiai kvalifikációs világbajnokság selejtezőjében.

A szombat délutáni, zágrábi sorsoláson az is eldőlt, hogy a párharc első mérkőzését Szlovéniában rendezik június 8. és 10., a visszavágót pedig Magyarországon játsszák június 12. és 14. között.



A szlovén együttes a nyolcadik helyen végzett a horvátországi Európa-bajnokságon, a tavaly januári, franciaországi világbajnokságon viszont bronzérmet nyert.



"Remek együttes, komoly nemzetközi tapasztalattal, remek védelemmel, eredményes támadójátékkal, és a gyors indításokban is erősek" - nyilatkozta a magyar szövetség honlapján Ljubomir Vranjes szövetségi kapitány, aki szerint erősebb és gyengébb csapatot is kaphattak volna a sorsoláson.



"Ki akarunk jutni a vb-re, mindent megteszünk ennek érdekében, hiszen ott kell lennünk a jövő évi tornán" - szögezte le a svéd edző.



Az ellenfél montenegrói szakvezetője, Veselin Vujovic úgy fogalmazott, mint általában, ezúttal sem volt szerencséjük, mert a lehetséges csapatok közül talán a legnehezebbet kapták, ráadásul a visszavágót idegenben kell játszaniuk.



"Júniusig még sok idő van a felkészülésre. Remélem, a játékosok egészségesek lesznek, mert akkor senkitől sem kell félnünk" - nyilatkozta a szlovén szövetség honlapján.



A két együttes legutóbb a 2015-ös katari világbajnokság selejtezőjében találkozott egymással: Veszprémben a magyarok győztek három góllal, a velenjei második meccset viszont a szlovénok nyerték hat találattal, így ők jutottak tovább.



A világbajnokságot 2019. január 9. és 27. között rendezik Berlinben, Hamburgban, Münchenben és Kölnben, illetve Koppenhágában és Herningben.



A magyar együttes a második kalapból - tehát nem kiemeltként - várta a sorsolást, mivel csupán a 14. helyen végzett a horvátországi Európa-bajnokságon.



Dánia és Németország házigazdaként, Franciaország címvédőként automatikus résztvevője a vb-nek. A tornára kijutott már Angola, Egyiptom, Tunézia, Bahrein, Katar, Szaúd-Arábia és a Koreai Köztársaság.



A kilenc európai párharc győztesén kívül kvalifikál még az Európa-bajnokság vasárnapi döntőjének győztese, Svédország vagy Spanyolország, valamint a Pánamerikai Bajnokság három dobogós válogatottja, a 24-es mezőny pedig egy szabadkártyás csapattal lesz teljes, amelyről a nemzetközi szövetség (IHF) dönt.



A világbajnokság európai selejtezőjének párosítása:



Szerbia-Portugália

Litvánia-Izland

Csehország-Oroszország

Szlovénia-Magyarország

Fehéroroszország-Ausztria

Macedónia-Románia

Hollandia-Spanyolország vagy Svédország

Norvégia - Bosznia-Hercegovina vagy Svájc

Horvátország-Montenegró



A Bosznia-Hercegovina - Svájc előselejtezős mérkőzés óvás alatt áll.

MTI