Van, aki nem is ismeri Karácsony Gergelyt

2018. január 27. 22:40

Jelenleg is bizonytalan magában Karácsony Gergely a miniszterelnök-jelöltségével kapcsolatban – erről Horn Gábor beszélt az Informátorban. Az egykori SZDSZ-es államtitkár oknyomozó műsorunknak mesélt azokról az időkről is, amikor még 2002 és 2008 között Karácsony neki dolgozott politikai tanácsadóként. Horn Gábor soha nem nézte volna ki Karácsony Gergelyből, hogy politikus lesz. Az MSZP és a Párbeszéd közös miniszterelnök-jelöltjének bizonytalanságát egyébként egy korábbi hangfelvétel is bizonyítja, amelyen arról beszélt, hogy már bánja, hogy rábeszélték a lista vezetésére.

Horn Gábor: Időnként beszélgettünk az elmúlt időszakban és akkor mindig azt is felvetette nekem, hogy ő nem is tudja, hogy ezt ő akarja-e és meddig akarja csinálni. Mindig is volt benne ez a nem is tudom, ez a számomra szimpatikus, de tőlem idegen bizonytalanság. Most is azt látom benne, hogy megmaradt a természetes közegben, ez a nem minden áron, nem véres a tenyere, ezt most is érzem a Gergőn.

Vannak, akik Nyírtasson, Karácsony Gergely szülőfalujában sem ismerik a politikust. Az ottlakók között van aki lelkesen beszél róla, de természetesen vannak olyanok is, akik szerint még nem bizonyított és esélye sincs nyerni. Sőt, a falunak olyan lakója is van, aki azt sem tudja, ki az Karácsony Gergely. Ebből is látszik, hogy a politikus nem sokat törődik szülőfalujával. Karácsony Gergely modellként tekint Zuglóra, de ha jobban körülnézne, látná, hogy a környék egyre inkább pusztul. A kerületben rengeteg hajléktalan él, mert Karácsony megengedte, hogy életvitelszerűen az utcán éljenek. A lakosok sincsenek vele megelégedve, szerintük nem újított meg semmit. A teljes adás IDE KATTINTVA megtekinthető.

magyaridok.hu - echotv.hu