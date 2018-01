96. évfordulóját ünnepelte a Chicagói Magyar Klub

2018. január 28. 09:23

Alapításának 96. évfordulóját ünnepelte szombaton a Chicagói Magyar Klub.

Az amerikai magyarság e tekintélyes szervezete - mint minden évben - az idén is bállal ünnepelte az évfordulót



A szombaton este rendezett ünnepségen Bencsik Zita chicagói főkonzul Sütő András író - 1973-ban a Clevelandben élő Böjtös László emlékkönyvébe írt - szavaival köszöntötte az egybegyűlteket. "Egy nép határait nem csak sorompók jelzik, némelykor - s mindenekelőtt - az a vérpiros vonal, amely szívkamrákon át húzódik és zárul körbe kontinensek és óceánok fölött" - idézte a misszióvezető. Hozzátette: a nagy író álma 45 esztendő múltán valóra válhatott, és "éljünk bárhol a világon, egy nemzethez tartozunk, s ebben az összetartozásban erő rejlik".



A magyar bál fővédnöke a magyar főkonzulátus volt, egyik fő támogatója pedig a lengyel légitársaság (LOT), amely most indítja közvetlen járatát Budapest és Chicago között. Az ünnepségen a lengyel képviseletvezető is jelen volt, ezért a magyar misszióvezető köszöntőjében kitért a híres magyar-lengyel történelmi barátságra, és a visegrádi négyek (Lengyelország, Szlovákia, Csehország, Magyarország) együttműködésének fontosságára is. "A visegrádi négyek együttműködése ma már képes az európai politikai fórumokon alternatívát mutatni, meghatározó, józan hang az Európai Unióban, és együttesen erős és megbízható partnere szövetségeseinek és az Egyesült Államoknak" - hangsúlyozta Bencsik Zita.



Részt vett a bálon Chicago magyar sportcsillaga, Nikolics Nemanja is. A magyar válogatott labdarúgó jelenleg a Chicago Fire játékosa. Gólkirályként tisztelik, az amerikai profi labdarúgó bajnokság (MLS) All-star játékosa.



Nikolics az MTI-nek elmondta, hogy vasárnap indul kétszer 12 napos edzőtáborba a floridai Tampába. "A tampai tábor nem lesz újdonság, tavaly is ott edzettünk, a feltételek kiválóak, a március 10-én kezdődő bajnokságra remek formában leszünk" - fogalmazott. Hozzátette: "elszántak vagyunk, jó szezont remélünk". Hangsúlyozta, hogy bár az utolsó három évben a chicagói csapat nem volt kiváló, de tavaly a húsz csapatból már a harmadik helyen szerepelt a tabellán.



Nikolics Nemanját a chicagói magyar közösség gyorsan a keblére ölelte: a tavaly májusi Chicago Fire-Atlanta United mérkőzésen például 250 magyar szurkolt neki, a meccs után pedig Magyar Napot rendeztek a tiszteletére. A mostani, szombati bálon - mint az MTI-nek elmondta - "az összetartozás nagyszerű érzésével" vett részt.

MTI