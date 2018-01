Babosék meccslabdáról kaptak ki a döntőben

2018. január 28. 09:56

Babos Tímea, oldalán az indiai Rohan Bopannával, döntő rövidítésben, meccslabdáról kapott ki vasárnap a Gabriela Dabrowski, Mate Pavic kanadai, horvát duótól az ausztrál nyílt teniszbajnokság vegyes párosának döntőjében.

Az Australian Open zárónapján a Rod Laver Arenában a Roger Federer-Marin Cilic férfi döntő felvezető eseménye a vegyes páros finálé volt. Dabrowski tavaly éppen Bopannával nyerte meg a Roland Garrost, ezzel az első kanadai Grand Slam-bajnok lett, Pavic 2016-ban lett US Open-győztes vegyesben, szombaton pedig az osztrák Oliver Marachhal diadalmaskodott férfi párosban a Melbourne Parkban.



A 24 éves Babos pénteken szerezte meg első Grand Slam-trófeáját női párosban a francia Kristina Mladenovic oldalán, a 37 esztendős Bopanna pedig harmadik GS-döntőjében második győzelmére készült.



A hőség miatt csukott tető alatt rendezett finálé - amelyet néhány százan figyeltek a lelátókon - Bopanna óránként 202 kilométeres ászával indult. A villámgyors labdamenetek során kiderült, hogy Dabrowski a kvartett "sebezhető" pontja, ugyanis míg a többiek magabiztosan szerváltak, a kanadai 2:1-nél, majd 5:2-nél is elvesztette adogatását, s utóbbi 24 perc elteltével már a szettelőnyt jelentette Babosék számára (6:2). A folytatásban a magyar játékos szervájánál semmi-40 volt az állás, de sorozatban négy pontnak köszönhetően elmaradt a brék, majd Dabrowski először tudta hozni az adogatását (2:2). Babos következő adogatójátéka már nem sikerült, Pavic egy remek röptével beütötte a bréklabdát, s az ellenfél nemsokára 5:3-ra vezetett. A magyar, indiai kettős ekkor játszmalabdát hárított, majd a balkezes horvát kiszerválta a szettet (4:6).



Jöhetett 55 perc elteltével a tíz nyert pontig tartó döntő rövidítés, ebben az ellenfél 6-3-ra meglépett, ám Babosék fordítottak, és 9-8-nál mérkőzéslabdához jutottak. Pavic két ászával azonban újabb fordulat következett, s végül 1 óra 8 perc elteltével a rivális ünnepelhetett.



"Sajnálom, végül meccslabdáról buktuk el a döntőt, de így is hihetetlen Australian Openem volt" - nyilatkozta honlapján a magyar teniszező. "Nagyon boldog vagyok, ma is jól játszottam. Sok időm nincsen, hiszen a doppingvizsgálat után azonnal indulunk a repülőtérre. A jövő héten már Tajvanon lesz versenyem, nincs idő az ünneplésre. Ilyen az élet, menni kell tovább" - tette hozzá.



A tavaly női párosban WTA-világbajnok Babos a 2015-ös wimbledoni verseny után második vegyes páros GS-döntőjét vesztette el, akkor az osztrák Alexander Peya volt a partnere.



A soproniak büszkesége egyesben a második fordulóig jutott Melbourne-ben, párosban bajnok lett, vegyes párosban pedig döntőt vívott. Ezzel összesen 485 000 ausztrál dollárt keresett, ami átszámítva 97 millió forint.



Eredmény:

vegyes páros, döntő:



Gabriela Dabrowski, Mate Pavic (kanadai, horvát, 8.)-Babos Tímea, Rohan Bopanna (magyar, indiai, 5.) 2:6, 6:4, 11-9 - döntő rövidítés

MTI