Gazdag Gyula filmrendező kapta a BIDF Életműdíját

2018. január 28. 21:02

Gazdag Gyula filmrendező, egyetemi tanár kapta a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál (BIDF) Életműdíját az esemény vasárnap esti zárórendezvényén a Pesti Vigadóban, ahol a szakmai díjakat, valamint a közönségdíjat is átadták - közölték az MTI-vel a fesztivál szervezői.

Gazdag Gyula filmrendező, forgatókönyvíró, vágó nevéhez olyan kultikus dokumentumfilmek kötődnek mint a Hosszú futásodra mindig számíthatunk (1969), A válogatás (1970), A határozat (1972) vagy A bankett (1982). A 70 éves rendező jelenleg Amerikában tanít a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem (UCLA) filmiskolájának televízió és digitális média tanszékén.



A fesztivál szervezőinek tájékoztatása szerint az életműdíj mellett öt kategóriában adták át a díjakat az esemény zárónapján. A Te felelős vagy (You're Responsible) elnevezésű szekció győztes alkotása Ognjen Glanovic szerb rendező Mélyre temetve című filmje lett, amely a Belgrád külvárosában fekvő háborús tömegsír történetét dolgozta fel.



A zsűri indoklásában kiemelte, hogy Glanovic filmje egy szörnyű bűntényt sablonos vizuális megoldásoktól mentesen, erőteljes, bátor módon mutatott be, kitűnő hangmérnöki munkával.



Az Én döntök (I Decide) kategória díját Carlo Guillermo Proto Életre kelteni Hassant (Resurrecting Hassan) című alkotása kapta. A filmben egy vak család története elevenedik meg. A zsűri értékelése szerint a rendező feszültséget teremtve vezeti el a nézőt az emberi függőség mélységeibe.



Anna Zamecka lengyel rendező Az én vérem/Áldozat (Communion) című alkotása lett az Ők ártatlanok (They're Innocent) kategória győztese. A filmben Ola, a 14 éves kislány maga gondoskodik igénytelen apjáról, autista öccséről és tőlük külön élő anyjáról. A zsűri értékelése szerint az alkotás szinte észrevétlenül vonja be a nézőt a történetbe, és mutatja meg a küzdelmet, amint Ola megpróbálja újraegyesíteni családját, és kamaszból idő előtt felnőtté érik.



A Mi változunk (We're Changing) szekcióból a zsűri Roman Shumunov Babiloni álmodozók (Babylon Dreamers) című alkotását ítélte a legjobbnak. "A film témája újdonságával és őszinteségével emelkedik ki a mezőnyből, és az izraeli oroszajkú kisebbség alig ismert világát mutatja be" - idézték az indoklást a szervezők.



A Rövid leszek kategória (I'll Be Short) legjobbja Marcin Sauter rendező Zhalansh, a fantomváros (Zhalanash: Empty Shore) című filmje lett. A rövidfilm a zsűri értékelése alapján képi- és zenei megoldásai révén valós művészi- és moziélményt nyújt a nézőknek.



Közönségdíjban a horvát Lucija Stojevic La Chana, a flamenco királynője című alkotása részesült. Különdíjat kapott két magyar film: Bartha Máté Bajnok (Champion) és Simonyi Balázs Ultra című alkotása.



A közlemény szerint a közönségdíjat Kucsera Tamás, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) főtitkára adta át.



Az idei BIDF programjának legfontosabb témái között szerepelt az oktatás, a gyerekek és a család problémái, a generációs különbségek és a változó világ, a demokrácia-szabadság-hatalom hármasa, valamint a másság.

MTI