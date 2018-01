Férfi kézilabda Eb - Spanyolország a kontinens trónján

2018. január 28. 22:24

Spanyolország nyerte meg a férfi kézilabda Európa-bajnokságot, miután vasárnap a zágrábi döntőben hat góllal legyőzte Svédországot.

A mérkőzés elején a svédek irányítottak, a 12. percben már három góllal (7-4) vezettek, előnyükből két gól maradt meg a szünetre (14-12). A második felvonás elején a spanyolok gyorsan fordítottak (34. perc, 15-14), utána pedig fokozatosan őrölték fel riválisukat, és már végig náluk volt a vezetés. A svédek egyre kisebb ellenállást tanúsítottak, a hajrát pedig úgy kezdték a csapatok, hogy nem maradt nyitott kérdés (52. perc, 25-17).



A spanyolok hetedik Eb-érmüket szerezték, de az első aranyat. Ötödik alkalommal jutottak be a döntőbe, eddig négyszer veszítettek, 1998-ban éppen Svédország ellen.



A svédek a sportág első öt Európa-bajnoksága közül négyet megnyertek, de 2002 után most jutottak el először a döntőig.



A finálé egyben világbajnoki selejtező is volt, a győztes spanyolok kijutottak a jövő januári, német-dán közös rendezésű vb-re. A vesztes svédeknek júniusban selejtezőt kell játszaniuk Hollandiával.



Az Eb legértékesebb játékosa (MVP) a svéd Jim Gottfridsson lett.



Eredmények:

döntő:

Spanyolország-Svédország 29-23 (12-14)



korábban:

a 3. helyért:

Franciaország-Dánia 32-29 (17-14)



A magyar válogatott a 14. helyen zárta a kontinenstornát, miután előbb az olimpiai bajnok Dániától 32-25-re, majd Spanyolországtól 27-25-re, végül Csehországtól 33-27-re kikapott a varasdi D csoportban.



Az Eb All Star-csapata:

kapus: Vincent Gerard (francia)

balszélső: Manuel Strlek (horvát)

balátlövő: Mikkel Hansen (dán)

irányító: Sander Sagosen (norvég)

beálló: Jesper Nielsen (svéd)

jobbátlövő: Alex Dujshebaev (spanyol)

jobbszélső: Ferran Sole (spanyol)

védő: Jakov Gojun (horvát)

MTI