Putyin és Netanjahu a sobibori lágerfelkelésről tárgyalt

2018. január 29. 21:39

A sobibori lágerfelkelés 75. évfordulóján megrendezett moszkvai kiállítás alkalmából tárgyalt egymással a közel-keleti helyzetről és a kétoldalú viszonyról hétfőn Vlagyimir Putyin orosz elnök és Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő.

A két vezető az orosz fővárosban működő Zsidó Múzeumban és Toleranciaközpontban találkozott. Putyin jelképes értékűnek nevezte, hogy Netanjahu éppen a holokausztról való világméretű megemlékezés napjaiban látogatott el Moszkvába.



"Mint tudja, országunkban nagyon sok volt az áldozat, gyakorlatilag minden családban volt ilyen. A nácik által megsemmisített zsidók között nagyon sok volt a Szovjetunó állampolgára. De hatalmas mértékben hozzájárultak ők a nácizmus feletti győzelemhez is" - mondta Putyin.



Netanjahu megköszönte Putyinnak, hogy a tárgyalások helyszíne éppen a Zsidó Múzeum és Toleranciaközpont.



"Ez tükrözi közös harcunkat a gonosz ellen, amelyet az emberiség megtapasztalt és az azt az árat, amelyet az ellene folytatott harcban az én népem és az orosz nép megfizetett" - mondta az izraeli kormányfő, méltatva a Vörös Hadseregnek a nácizmus legyőzésében vállalt szerepét.



"Úgy gondolom, hogy a nácizmus hatalomra kerüléséből és a nácizmus későbbi vereségéből levont egyik legfontosabb tanulság az, hogy az effajta bajt idejében meg kell akadályozni. Ma is ez a feladatunk" - fogalmazott az izraeli vendég.



Izrael kormányfője a múzeumban a vészkorszak áldozatainak emléknapja és Leningrád náci blokádja megtörésének 75. évfordulója alkalmából tartott közös megemlékezésen, ugyanúgy, mint a 2017 márciusában tett moszkvai látogatásakor, azzal vádolta meg Iránt, hogy meg akarja semmisíteni Izraelt. Hangsúlyozta, hogy "nem lesz újabb holokauszt".



Putyin a politikai és a vallási vezetők felelősségét hangsúlyozta abban, hogy elejét vegyék a nacionalizmus terjedésének, történjen az az antiszemitizmus, a russzofóbia vagy akármilyen, gyűlöleten alapuló fóbia ellen. Mint mondta, "Oroszország határozottan elveti az erre irányuló kísérleteket".



Az orosz elnök a történelmi emlékezetre hivatkozva óvott attól, hogy "faji, a nemzeti vagy bármilyen felsőbbrendűség alapján" bárki is megpróbálja "meglovagolni a világuralom eszméjét".



Putyin elmondta, hogy Moszkva nagyra értékeli Izraelnek a második világháborúhoz való viszonyulását, különösen akkor, amikor több európai országban megsemmisítik vagy megbecstelenítik a szovjet katonák emlékműveit, akik koncentrációs táborok felszabadításáért, valamint Európának és a világnak a nácizmus alól való felszabadításáért áldozták fel életüket. Szavai szerint a két ország szorosan együttműködik a második világháború történetének meghamisítása, a holokauszttagadás és a szovjet szerepvállalás elbagatellizálása elleni küzdelemben.



Netanjahu elismeréssel szólt Oroszországnak a Közel-Kelet stabilitásában és biztonságában játszott szerepéről. A két vezető a múzeumban elvonult, hogy megvitassa a regionális helyzet és a kétoldalú viszony kérdéseit. Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója elmondta, hogy a tárgyaláson a kétoldalú kapcsolatok mellett szó esett "a szíriai helyzetről egészében". Usakov nem válaszolt arra a kérdésre, hogy vajon Izrael támogatja-e a Szocsiban jelenleg a szíriai rendezésről folytatott tanácskozást.



Benjámin Netanjahu a Moszkvába történt elutazását megelőzően, Jeruzsálemben kijelentette, hogy az Irán szíriai katonai térnyerésével kapcsolatos izraeli aggályokat kívánja megvitatni Putyinnal. Anélkül, hogy részletekbe bocsátkozott volna, az izraeli kormányfő kijelentette, hogy a zsidó állam erősen ellenzi ezt a fejleményt és fel is lép ellene.



Sajtójelentések szerint az izraeli légierő tavaly több mint 100 alkalommal mért légicsapást a Teheránnal szövetséges Hezbollah libanoni síita fegyveres mozgalom fegyverszállítmányaira Szíriában. Netanjahu közölte: rendszeresen találkozik Putyinnal annak érdekében, hogy egyeztessen vele az izraeli és az orosz haderő szíriai műveleteinek koordinációjáról.



Az izraeli miniszterelnök elmondta, eszmecserét kíván folytatni Putyinnal Iránnak arról az elképzeléséről is, hogy Libanont egy hatalmas, precíziós csapások mérésére alkalmas rakétabázissá alakítsa át, amit "Izrael nem fog eltűrni".



Putyin és Netanjahu a moszkvai múzeumban a Sobibor: a halál legyőzői című kiállítást tekintette meg, amely a haláltáborok foglyai egyetlen sikeres kitörésének emlékét örökítette meg. A lengyelországi náci lágerben 1943-ban, egy szovjet hadifogoly, Alekszandr Pecserszkij vezetésével végrehajtott felkelés 420 rabnak tette lehetővé a szökést.



Sobibor területén egyébként lengyel-holland-szlovák-izraeli összefogással megújítják az emlékhelyet. A projektbe Oroszország 2013-ban meghívást kapott, de Varsó tavaly júliusban közölte, hogy a részvevők Moszkva nélkül szeretnének tovább haladni. Netanjahu utólag síkraszállt az orosz részvétel fenntartása mellett.



Putyin pénteken részt vett a náci lágerekben és gettókban kifejtett ellenállás részvevőinek emelendő emlékmű alapkőletételében is. A két vezető jelenlétében egyébként a múzeumban levetítették a Sobibor című új orosz filmet.

