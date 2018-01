Balog: nincs erős Európa erős nemzeti identitás nélkül

2018. január 30. 00:09

Csak az őshonos nemzeti kisebbségek jogainak biztosításával és erős nemzeti identitással lehet erős Európa a 21. században - jelentette ki Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere hétfőn Berlinben Hartmut Koschyk, a német szövetségi kormány kivándorlási kérdésekért és nemzeti kisebbségekért felelős egykori megbízottja Heimat, Identität, Glaube (Haza, identitás, hit) című könyvének bemutatóján.

A miniszter a rendezvényen a közmédiának adott nyilatkozatában hangsúlyozta: a magyar kormány azért küzd a nemzeti identitások elismeréséért, hogy "az erős nemzeti identitások és nemzetek összefogjanak egy erős Európáért".



Mint mondta, nagy félreértés, hogy az erős identitások veszélyesek, mert éppen a meggyengült önazonosság és zavaros önértelmezés tesz kiszolgáltatottá a manipulációval és a gyűlöletkeltéssel szemben.



Az erős 21. századi Európa elképzelhetetlen az őshonos nemzetiségek jogainak garantálása nélkül, ami egyaránt vonatkozik határon túli magyarokra, a határon túli németekre, vagy éppen romákra - húzta alá Balog Zoltán.



Az együttélés alapja, hogy mindenkinek joga van a saját hazájához, és senki sem érezheti magát a hazájában "másodrangú állampolgárnak csak azért, mert nem az államnemzethez tartozik" - tette hozzá a miniszter.



Mindezen európai identitások "igazi talaja a keresztény kultúra, amelynek révén nemcsak tiszteletben tartjuk egymás értékeit, hanem erősítjük is" - hangsúlyozta Balog Zoltán.



Hartmut Koschyk, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa hozzátette: aki nem biztos az identitásában, fogékonnyá válik a populizmusra, a szélsőségekre és a fundamentalizmusra. Aki viszont otthon érzi magát a hazájában, és életét szilárd értékek és a hit vezéreli, az "nem zavarodik meg a globalizáció következményeitől", ezért nagyobb figyelmet kell fordítani a haza, az identitás és a hit ügyére.



Balog Zoltán a kötetet bemutató beszédében a többi között arról is szólt, hogy vannak, akik az "olvasztótégelyként" működő "európai egyesült államok" eszméjében látják az európai egyesülés lényegét, és rá akarják kényszeríteni másokra a való élettől idegen, "teoretikus progresszió" gondolatát, és az a felfogás is jellemző, hogy az egyesülés pusztán gazdasági integráció. Ezzel szemben Hartmut Koschyk a magyar kormány törekvéseivel megegyező módon azt vallja, hogy Európa nemzeti közösségekből áll össze, amelyeket a keresztény hitből fakadó erős identitás, a nyitottság és az összetartás jellemez.



A magyar kormány nemzetiségi politikájának eredményeiről szólva kiemelte, hogy a 2010-es kormányváltás óta meghatszorozódott, kétezerről tizenkétezerre emelkedett a német nemzetiségi iskolákban tanulók száma.



Romani Rose, a Német Szintik és Romák Központi Tanácsának elnöke beszédében példamutatónak nevezte, hogy Balog Zoltán 2017-ben Berlinben az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából az 1956-os forradalom és szabadságharc roma hőseinek emléke előtt tisztelgett, és elvitte a német fővárosba a sorsukat bemutató kiállítást. A miniszter ezzel a gesztussal a Magyarországon mutatkozó megosztottság ellen is fellépett - emelte ki Romani Rose.



Ezzel kapcsolatban Balog Zoltán a közmédiának adott nyilatkozatában elmondta, hogy nagyon jó az együttműködés a német roma és szinti közösség vezetőjével, aki "sokakkal ellentétben látja a magyar nemzetiségi, kisebbségi és roma politika eredményeit".



A berlini magyar nagykövetségen rendezett könyvbemutatón csaknem százan vettek részt, köztük a CSU és a német szövetségi parlament (Bundestag) más pártjainak számos tekintélyes politikusa.

MTI