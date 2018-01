Kneszet - Botrányba fulladt a menedékkérőkről szóló vita

2018. január 30. 00:13

Botrányba fulladt az izraeli parlament illetékes bizottságában hétfőn az afrikai menedékkérők kitelepítéséről folytatott vita, a hangos beszólások miatt öt képviselőt rendészekkel vezettettek ki az ülésteremből - jelentette a helyi média.

A kneszet belügyi bizottságának vitájában Arije Deri belügyminisztert állították kérdések kereszttüzébe az ellenzéki képviselők. A tárcavezető arról beszélt, hogy a kormány hazatelepítések ütemének megduplázását vette célba, márciustól havonta legalább hatszáz, egy év alatt pedig hétezer-kétszáz eritreai és szudáni menedékkérők telepítenének ki Ruandába. (Az utóbbi három évben évente átlagosan háromezer-háromszázan távoztak önszántukból - kormányzati nyomásra - Izraelből egy őket befogadni kész afrikai országba, az izraeli hatóságoktól kapott készpénztámogatással a zsebükben.)



A kneszet bizottsági ülésén egy képviselői kérdésre válaszolva a belügyminiszter kijelentette, hogy megállapodás született egy afrikai országgal arról, hogy hajlandó befogadni a kitoloncolt, vagyis nem önként távozó menedékkérőket is.



A bekiabálások és a botrányos hangulat miatt a megbeszélésen szünetet rendeltek el, de utána Arija Deri nem tért vissza, a bizottság vezetője pedig bejelentette, hogy a tárcavezető írásban fog válaszolni a további a kérdésekre.



"Senkit sem a halálba, hanem egy biztonságos országba küldünk" - hangsúlyozta a bizottsági ülésen Slomo Mór-Joszef, a népességnyilvántartó és bevándorlási belügyi osztály vezetője, aki korábban arról beszélt, hogy csak a fiatal, egyedülálló férfiakat telepítik vissza Afrikába, a családokat és gyermekeseket nem. Mór-Jozsef a maradók majdani izraeli státuszáról nem nyilatkozott.



Előzőleg több száz orvos és egészségügyi vezető nyílt levelet juttatott el Mór-Joszefhez - aki szakmáját tekintve ugyancsak orvos -, amelyben a menedékkérők áttelepítésének leállítására vagy lemondásra szólították fel, mert szerintük a tervbe vett lépések ellentétesek orvosi esküjével.



Az orvosok a január közepén kezdődött, izraeli írók és neves értelmiségiek - köztük Amosz Oz és A.B. Yehoshua írok - által indított tiltakozóhullámhoz csatlakoztak. Ötvenegy iskolaigazgató, négyszázhetven egyetemi és főiskolai oktató, ezerháromszázötven szociális munkás, holokauszt túlélők és szervezeteik is tiltakoztak az afrikaiak áttelepítése ellen, valamint az EL Al légitársaság pilótáinak egy csoportja is bejelentette, hogy nem hajlandó a repülőgépeken Afrikába szállítani őket.



A hatóságok adatai szerint jelenleg mintegy harmincnégyezer afrikai menedékkérő tartózkodik Izraelben. Zömében Eritreából és Szudánból érkeztek, s az egyiptomi határon felhúzott kerítésrendszer kiépítése, 2013 előtt jutottak be illegálisan az országba. Többnyire tel-avivi vendéglőkben és szállodákban végeznek kétkezi munkát.

MTI