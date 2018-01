Gyurcsány: kisebbségi kormányzásra szorítható a Fidesz

2018. január 30. 20:56

A Jobbikon kívüli ellenzéki pártok a tavaszi választáson 40-50 mandátumot is szerezhetnek egyéni képviselőjelöltjeik kölcsönös visszaléptetésével, amivel kisebbségi kormányzásra szoríthatják a Fideszt - mondta Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke kedden, a Republikon Intézet rendezvényén.

A volt kormányfő úgy fogalmazott, a "demokratikus ellenzéki oldalon" a Momentumig bezárólag várható valamilyen megállapodás az egyéni jelöltek koordinálásáról. Ezt az sem nehezíti meg, hogy legalább 27 helyen minden pártnak indulnia kell, mert könnyen lehet ennyi olyan választókerületeket találni, ahol nincs esélye az ellenzéknek - fejtette ki, hozzátéve, a Fidesz kisebbségbe szorulása akár új választást is eredményezhet, amelyre már megszűnne a kormánypárt legyőzhetetlenségének mítosza.



"Nem betlire kell játszani" - fogalmazott Gyurcsány Ferenc arra a kérdésre, hogy egyes vélemények szerint valójában nem a választási győzelem a célja, hanem, hogy az ellenzék legerősebb pártjává tegye a DK-t.



A DK 60 körzetben nem indít jelöltet, az egyéni kerületekről megállapodott az MSZP-vel - mondta, hozzátéve: az LMP-vel, a Momentummal és az Együttel más pártok sem tudtak összefogni - mondta.



Megismételte, pártjának nincs miniszterelnök-jelöltje, amennyiben pedig az ellenzéki pártok a DK vezetésével szereznének többséget, akkor ő irányítaná a koalíciós tárgyalásokat és közösen döntenének a miniszterelnök személyéről. Egy kérdésre válaszolva feltételezésnek nevezte, hogy ennek értelmében közvetve mégis kormányfőjelölt.



Gyurcsány Ferenc a DK-t egy szabadelvű, balközép polgári pártként definiálta, amely szerinte elvi alapon a legközelebb áll a liberális szavazókhoz, de tudja, hogy a voksoláskor más tényezők is számítanak.



Elmondta, a DK mellett az MSZP és az LMP parlamentbe jutására számít még a "demokratikus ellenzéki oldalon".



Szerinte ezek a pártok nagyjából ugyanazt gondolják a liberális jogállam helyreállításáról, nincs nagy különbség a társadalompolitikájukban sem, ugyanakkor érdemileg eltérő álláspontot fogalmaznak meg az identitási kérdésekben, például a vallás vagy a szexuális meggyőződés kezelésében. Ebből a szempontból a DK meghaladja a liberális minimumot, és nem engedné, hogy az állam beleszóljon ezekbe a kérdésekbe. Közölte azt is, gazdaságpolitikai kérdésekben szintén a DK a legliberálisabb és a másik két párthoz hasonlóan ők sem értenek egyet az egykulcsos adóval.



Az ellenzéki politikus beszélt arról, hogy szerinte Orbán Viktor rendszere az államhatalom kizárólagos megszerzésére irányul, ezért az a történelem süllyesztőjébe kerül, ezen pedig nem változtat, hogy pillanatnyilag politikai többsége van. "Ezért nincs alku Orbánnal" - jelentette ki, majd hozzátette, ő nem vádolható azzal, hogy üzleti, politikai, vagy egyéb értelemben összejátszott volna a Fidesszel.



Gyurcsány Ferenc kitért arra, hogy a menekültkérdésben a befogadó nemzet biztonságának és a humanitárius kötelezettségek teljesítésének egyensúlyát kell megtalálni.



A kerítés a biztonság szimbóluma, ezért politikai öngyilkosság lenne annak lebontásáról beszélni - fejtette ki, hozzátéve, azt szeretné, ha a kerítés szabályozott távolságonként nyitott lenne és mögötte emberi menekülttáborokat alakítanának ki a háború elől menekülőknek.



Kötelesség mindenkit befogadni, aki az életét menti, bármennyien is vannak - emelte ki, hozzátéve, ebben a kérdésben nem az iszlám jelent kihívást, hanem bármilyen fundamentalizmus, amely elveszi más emberek szabad identitásválasztását.



A DK vezetője a közönség kérdéseire válaszolva egyebek mellett ismételten kiállt amellett, hogy korlátozni kell azon állampolgároknak a szavazati jogát, akik soha nem éltek életvitelszerűen az országban. Példaként említette, hogy pápai születése ellenére nem ott élőként nem szavazhat a polgármester személyéről, ahogy a német vagy francia kormányról sem, pedig mindkettő fontos hatással van Magyarországra.



Megjegyezte még, a jobboldal ebben a kérdésben olyan pokoli erővel bélyegez meg mindenkit hazaárulással és nemzetellenességgel, hogy a "demokratikus oldalon" rajtuk kívül más meg se mer szólalni.



A volt kormányfő elmondta, drukkol az LMP-s Szél Bernadettnek és az MSZP-Párbeszéd közös kormányfőjelöltjének, Karácsony Gergelynek, ugyanakkor a liberálisokat vezető Fodor Gáborral szemben fenntartásai vannak, "azért, mert Orbánnal nincs alku".

MTI