Karácsony: az igazság nem lehet ellenzékben

2018. január 30. 21:36

Karácsony Gergely szerint a mostani kormány a hazugság kormánya, és ő azért buzdít mindenkit, azért szeretne hitet adni, mert az igazság nem lehet ellenzékben.

A Párbeszéd és az MSZP miniszterelnök-jelöltje a Változás 2018 elnevezésű kampánykörút tatabányai állomásán kedden kijelentette: "azért vállaltam, hogy vezessem ezt a szövetséget és hitet adjak az embereknek, mert tudom, hogy mennyi vesztenivalónk van, milyen országban élhetnénk és tudom azt, hogy a hazugság nem lehet a politika alapja.



A Vértes Agorája nagytermében összegyűlt, mintegy 300 ember előtt az ellenzéki politikus "egy-ügyű" pártnak nevezte a Fideszt, "abban az értelemben, hogy lépten-nyomon egy ügyről akarnak beszélni" - fogalmazott. Felidézte, hogy az elmúlt időszakban minden a menekültválságról szólt és szavai szerint "most kiderült, hogy még ebben az ügyben is csak hazudni tudnak".



Karácsony Gergely szerint az országban nem bevándorlási probléma van, hanem kivándorlási. Tragédiának nevezte, hogy Magyarországról menekül a tehetség, a szorgalom és minden hatodik, magyar családban születő gyerek külföldön jön világra.



"A Fidesz a történelem útján hátrafelé akar menni, abban hisz, hogy a tudatlanság, a kétkezi munka lesz a jövő, pedig pontosan tudjuk hogy a jövő a tudásra épül" - mondta a miniszterelnök-jelölt.



"A Fidesz a történelem szemétdombjáról keresi a maga ideológiáját" - állította Karácsony Gergely, majd felidézte, hogy Magyarországon Horthy Miklós volt az utolsó vezető, aki a Várban akarta berendezni székhelyét. Hozzátette, ha miniszterelnökké választják, a kormány helye a polgárok között, a Kossuth téren lesz.



Karácsony Gergely úgy vélte, hogy Magyarországon az emberek többsége változást akar, mert vesztese volt az elmúlt éveknek. Példaként hozta fel, hogy egy ápolónő ugyanolyan mértékben adózik a fizetéséből, mint a bankigazgató.



Az MSZP és a Párbeszéd azért hozta létre ezt a szövetséget és azért kötött szövetséget a Demokratikus Koalícióval, és próbálnak újabb szövetségeket kötni, hogy a változást közösen képviseljék - zárta beszédét Karácsony Gergely.



Molnár Gyula, az MSZP elnöke bejelentette, "Kétszázezer kézfogás a kormányváltásért" elnevezéssel előkampányt indítanak, melyben a párt hatvan egyéni körzetben induló jelöltje és a másik 46 körzetben élő visszalépett jelölt vállalta, hogy minimum kétezer emberrel kezet fog a következő időszakban és meggyőzi őket a kormányváltás szükségességéről.



"El kell jutni odáig, hogy négy-négy és fél millió ember jelképesen felemelhesse majd a kezét az akkori miniszterelnöknek, Karácsony Gergelynek egy igazságos Magyarországért" - mondta az MSZP elnöke.



Kunhalmi Ágnes, az MSZP fővárosi elnöke, a programismertetés felelőse arról beszélt, hogy a Fidesz a saját családtagjainak szánja az országot, az vallják, hogy "mindent magunknak, semmit a népnek" - fogalmazott.



A múlt heti budapesti diáktüntetéssel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy a tanárok és a diákok összefogva fel tudták emelni szavukat a jobb oktatásért, és a színpadról az utolsó pillanatban távozó Jobbikot kivéve a pártok is ott voltak velük.



Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetőjének szavai szerint a magát keresztény erkölcsök hirdetőjének nevező kormány számos tette nélkülözi az erkölcsi megfontolásokat és a szolidaritást. A szocialista politikus megemlítette az azeri baltás gyilkos szabadon engedését, a vagyoni különbségek erősödését, a családi pótlék változatlanul hagyását és az egészségügy állapotát. "Ez a kormány nem a középosztályt, hanem egy szűk felső réteget gazdagított" - fogalmazott az ellenzéki politikus, aki szerint azért is kell elmenni szavazni április 8-án, hogy Magyarországnak erkölcsös kormánya legyen.

MTI