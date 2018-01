Fidesz: Karácsony Gergely köpönyegforgató

2018. január 31. 17:20

A Fidesz szerint Karácsony Gergely "köpönyegforgató", mert miközben tagadja, hogy le akarja bontani a kerítést, annak a szocialista pártnak a miniszterelnök-jelöltje lett, amely konkrétan bejelentette a nemzetközi sajtóban, ha hatalomra kerülnek, azon lesznek, hogy mielőbb lebontsák azt.

A nagyobbik kormánypárt ezt arra reagálva közölte szerdán az MTI-vel, hogy Karácsony Gergely sajtótájékoztatóján közölte, az MSZP-Párbeszéd szövetség nem készül lebontani a határzárat, a Fidesz politikusai szándékosan félre akarják vezetni az embereket.



A Fidesz azt írta: a Párbeszéd is azt akarta, hogy ne épüljön fel a határkerítés, még a határzár megépítéséről szóló törvény kihirdetését is meg akarták akadályozni. Karácsony Gergely pártja most azt is tagadja, hogy elfogadja a kötelező betelepítési kvótát, miközben amellett már az Európai Parlament és az Európai Bizottság is kiállt.

MTI