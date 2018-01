Fidesz: az MSZP tele van korrupciós ügyekkel

2018. január 31. 20:51

A Fidesz szerint az MSZP-nek válaszolnia kell a pártot érintő korrupcióval kapcsolatos kérdésekre, mielőtt elkezdenek a vagyonnyilatkozatokról és a korrupcióról beszélni.

A nagyobbik kormánypárt ezt arra reagálva közölte szerdán az MTI-vel, hogy Bárány Balázs, az MSZP országos elnökségének tagja sajtótájékoztatóján azt mondta, nem jó a parlamenti képviselők vagyonnyilatkozati rendszere és az intézményesült korrupció ellen a hosszú távú megoldást egyedül a kormányváltás jelenti.



A Fidesz szerint az MSZP-nek választ kell adnia arra, hogy kinek a zsebében landoltak a "Czeglédy Csaba és bűnszervezete" által ellopott milliárdok.



Arra is válaszolniuk kell, hogy mennyi pénz jutott

a 4-es metró beruházásából az MSZP-hez és szocialista politikusokhoz, illetve arra is: mely MSZP-s politikusnak van még Simon Gáborhoz hasonlóan titkos bankszámlája vagy Czeglédy Csabához hasonlóan titkos széfje külföldön?



A párt választ vár arra is, hogy Botka Lászlón kívül hány szocialista politikus felejtette ki vagyonnyilatkozatából, hogy van egy 25 milliós luxusautója, több luxus karórája és halastava?

MTI