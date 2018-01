Bocsánatkérésre szólították fel a volt kormányfőt

2018. január 31. 21:03

Nyilvános bocsánatkérésre szólította fel a romániai Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) Mihai Tudose volt kormányfőt, aki nemrég egy tévéműsorban áttételesen akasztással fenyegette meg az autonómiát igénylő erdélyi magyarokat - közölte szerdán a Marosvásárhelyi Rádió.

A román közszolgálati rádió regionális stúdióját Asztalos Csaba, a CNCD elnöke arról tájékoztatta: a miniszterelnöki tisztségéről két hete lemondatott politikus kedden jelentkezett meghallgatásra a testület előtt, miután az hivatalból indított eljárást ellene.



A CNCD elnöke felhívta Tudose figyelmét, hogy egy közméltóságnak nagyon oda kell figyelnie, hogyan fejezi ki magát, egy miniszterelnök nem teheti meg, hogy lekezelően beszéljen egy kisebbségről. Tudose korábbi nyilvános magyarázkodását megismételve azt állította, hogy a - magyarság körében nagy felháborodást előidéző - kijelentésével a törvény betartatásának szükségességére és az erre hivatott helyhatóságok felelősségére utalt.



Asztalos Csaba az elhangzott szövegre utalva rámutatott, hogy értelmezése szerint "ez nem éppen így van". A CNCD elnöke nyilvános bocsánatkérésre szólította fel a politikust, Tudose pedig megígérte, hogy ezt a következő napokban megteszi.



A pártján belüli hatalmi harcok miatt lemondatott Mihai Tudose nagy felháborodást kiváltó mondata a Realitatea hírtelevízió január 10-i műsorában hangzott el, amikor az erdélyi magyar pártok közös autonómianyilatkozatáról kérdezték. Tudose egy zászlóállítási kísérletre adott válaszával példázta, hogy miként viszonyul a kezdeményezéshez. A kormányfő felidézte: a zászlóállítási kísérletkor is világossá tette, hogy "ha a zászló lobogni fog, ott fognak lengeni mellette a helyi felelősök is".



Kijelentését román részről elsőként az időközben kormányfővé kinevezett Viorica Dancila akkori EP-képviselő bírálta, majd később Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt elnöke is elhatárolódott tőle. Más román párt nem foglalt állást a kérdésben.

