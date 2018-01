Az ukrán hadsereg visszafoglalt egy stratégiai települést

2018. január 31. 22:03

Az ukrán fegyveres erők előrenyomultak és elfoglaltak egy stratégiai jelentőségű települést a Donyec-medencei frontvonal mentén lévő úgynevezett szürke zónában - jelentette szerdán az UNIAN hírügynökség a katonai hírtelevíziónak a kijevi védelmi minisztérium honlapján közzétett beszámolójára hivatkozva.

A Moszkva által támogatott szakadárok ellenőrzése alatt lévő megyeszékhelytől, Luhanszktól mintegy 80 kilométerre nyugatra fekvő Novoolekszandrivka falu 2015 óta volt a két, egymással harcban álló oldal kereszttüzében. A település egyik határában az ukrán fegyveres erők, a másik oldalon a szakadárok állítottak fel állásokat. A faluban kevesebb mint húsz polgári lakos maradt, akiknek a beszámoló szerint az ukrán katonák élelmiszereket és gyógyszereket vittek segítségképpen. A településen 2014 nyara óta nincs gázszolgáltatás, a villamosvezetékek is megrongálódtak a tűzharcok következtében.



A tudósítás szerint a szakadárok orvlövészekkel próbálják távozásra bírni a települést elfoglaló ukrán katonákat, akik viszont egyelőre kitartanak.



Az elmúlt napokban egyébként a kijevi hadműveleti parancsnokság jelentései szerint a szakadárok jelentősen visszavettek támadásaikból, az ukrán fegyveres erők napi 2-3 tűzszünetsértésről számoltak csak be a frontvonal teljes hosszán. Ugyanakkor két ukrán katona vesztette életét és két további sebesült meg az elmúlt két napban a támadások következtében.



A Donyec-medencei frontvonal legutóbb 2015 februárjában "mozdult el" jelentős mértékben: azt követően, hogy a szakadár erők - kijevi jelentések szerint - orosz harckocsik támogatásával bevették a Donyeck megyei Debalceve városát, néhány nappal azután, hogy az ukrán, az orosz és a francia elnök, valamint a német kancellár tárgyalóasztalhoz ült a fehérorosz fővárosban, és aláírta a fegyveres konfliktus békés rendezésére hivatott, úgynevezett Minszk-2 megállapodást. Ebben rögzítették a frontvonalat, ami - Debalceve elfoglalásán kívül - azóta sem változott. A tavaly december végén életbe lépett tűzszünet előtt nem sokkal foglaltak csak el két, stratégiai szempontból jelentéktelen települést a szürke zónában az ukrán fegyveres erők.



Megfigyelők azonban nem tartják kizártnak, hogy az ukrán hadsereg mostani előrenyomulása a Donyec-medencei fronton előjele lehet annak, hogy az ukrán fegyveres erők ismét területek visszafoglalásába kezdenek. Erre utalhat az, hogy az ukrán kormányzat az idei évre a korábbinál jelentősen több fegyver megvásárlását irányozta elő a költségvetésből a belföldi gyártótól, az Ukroboronprom hadiipari állami vállalattól. Emellett az Egyesült Államoknak a korábbinál határozottabb támogatása is ez irányba mozdíthatja el Kijevet. Hamarosan ugyanis élet kioltására is alkalmas védelmi fegyvereket ad az Egyesült Államok Ukrajnának, köztük a világ leghatékonyabb páncéltörőjének számító, Javelin típusú rakétarendszereket.

MTI