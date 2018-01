A Felvidéken mutatkozik be a Magyar Állami Operaház

2018. január 31. 22:50

Erkel Ferenc operájával, a Hunyadi Lászlóval és Lehár Ferenc operettjének, A víg özvegynek a balettfeldolgozásával mutatkozik be februárban a Magyar Állami Operaház három felvidéki városban, ahol korábban még sosem szerepelt a társulat - hangzott el a Pozsonyi Magyar Intézetben szerdán tartott sajtótájékoztatón.

A bemutatkozást a Kárpát-Haza Operatúra második turnékörútjának keretében szervezték. A magyar kormány által támogatott projekt célja, hogy valamennyi határon túli területen nagyszabású előadásokat mutassanak be az ott élő magyar közösségnek, megszólítva a többségi nemzet képviselőit is.



A turné, amelynek első része tavaly szeptemberben Erdélyben és a Partiumban zajlott, ezúttal hat szomszédos országot érint, Ukrajnában, Kárpátalján kezdődik, majd Szlovákiában, Szerbiában, Horvátországban illetve Szlovéniában folytatódik és Ausztriában ér véget. A körút első felvidéki állomáshelye Kassa (február 8-9.) lesz, majd Érsekújváron (február 10-11.) tartanak egy-egy előadást, végül Pozsonyba (február 12-13.) látogatnak el.



A turné mindegyik helyszínén két előadást láthatnak az érdeklődők, jelképes jegyárak mellett. Az első előadás mindenhol Erkel hazafias operája, a Hunyadi László lesz, amelyet kettős szereposztásban visznek színre Kiss B. Attila címszereplésével és Medveczky Ádám vezényletével. A második előadás Lehár közkedvelt operettjének A víg özvegynek Ronald Hynd által koreografált balettfeldolgozása, amelyet a Magyar Nemzeti Balett előadásában, Kozmér Alexandra címszereplésével, Kollár Imre vezényletével visznek színre. Mindkét darabot magyarul mutatják be, ám a librettót magyarul és szlovákul is feliratozzák.



Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház vezérigazgatója a pozsonyi sajtótájékoztatón hangsúlyozta: két olyan darabot választottak, amely a magyar mellett a más nemzetiségű helyi közönséget is megszólíthatja, és megadja a választás lehetőségét is, hiszen műfajilag és hangulatát tekintve is nagyon különböző előadásokról - egy tragédiáról és egy felhőtlen szórakozást ígérő balettről - van szó.



Mint elmondta, a turné szervezésekor fontosnak tartották, hogy "teljes élményt" tudjanak nyújtani, ezért a produkciókat teljes létszámú, hiánytalan fellépői gárda adja elő. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 12 kamionnal és 12 autóbusszal, mintegy négyszáz fős csapattal indulnak útra.



Tekintettel a fellépések helyszínei adta lehetőségekre, illetve arra, hogy minél többen elférjenek, az előadásokat sportcsarnokokban tartják, de nagy zenekarral és énekkarral - tette hozzá.



Peter Antalík, a Szlovák Nemzeti Színház (SND) projektmenedzsere, megköszönve a szlovákiai vendégszereplést azt mondta: menedzserként nagyon is tisztában van azzal, hogy szervezés és anyagiak tekintetében mit jelent egy ilyen turné, ezért is nagyra értékelik a magyar kormány hozzájárulását ahhoz, hogy a szlovákiai nézők is láthassák ezeket a darabokat. Hozzátette: bízik abban, hogy ennek az együttműködésnek gyümölcsöző folytatása is lesz.

MTI