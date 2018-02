Gyurcsány eltitkolta 150 milliós osztrák számláját

2018. február 1. 09:47

Valótlan tartalmú vagyonnyilatkozatot adott le az Országgyűlésnek Gyurcsány Ferenc. A volt miniszterelnök az okiratban nem tüntette fel azt a több mint 150 millió forintot, ami egy nevén lévő osztrák bankszámlán van elhelyezve. Az MSZP egykori elnökhelyettese, Simon Gábor ellen néhány éve egy hasonló eset miatt büntetőeljárás indult – írta a Magyar Idők.

Több mint 150 millió forintot tartott az év elején az osztrák Schoellerbank AG bécsi fiókjánál vezetett számláján Gyurcsány Ferenc –írta a Magyar Idők. Úgy tűnik, a Demokratikus Koalíció elnöke eltitkolta ezt az összeget a választók elől, legfrissebb vagyonnyilatkozatában ugyanis nyoma sincs ennek a pénznek, ami számos kérdést vet fel.

Gyurcsány Ferenc néhány órája közzétett, 2017-es vagyonnyilatkozatában bruttó 747 878 forintos képviselői tiszteletdíján felül csak a családi vállalkozástól, az Altus Portfólió Kft.-től származó nem egészen 223 millió forint osztalékot tüntette fel rendszeres vagy eseti jövedelemként.

A vagyonmérlegében azonban nem szerepel a képviselői tiszteletdíj havi összegét meghaladó pénzintézeti számlakövetelés. Gyurcsány Ferenc az adózott jövedelmét a nyilatkozatok szerint értékpapírba fektette, aminek árfolyamértéke 2016 és 2017 fordulóján valamivel több mint 641 millió, 2018 elején pedig 605 millió forint volt volt.

Nem Gyurcsány Ferenc az első

Nem Gyurcsány Ferenc az első a baloldalon, akiről kiderült, hogy jelentős összegeket tart külföldön. A szocialista Simon Gábor, aki Gyurcsány miniszter- és pártelnöksége idején az MSZP országos választmányát vezette, később pedig elnökhelyettes lett, 2014-ben bukott le.

Az újabb számlabotrányt az is érdekessé teszi, hogy éppen Gyurcsány Ferenc volt az, aki tavaly áprilisban eltitkolt, külföldi bankbetétekkel próbálta meg hírbe hozni Orbán Viktort. A Demokratikus Koalíció elnöke először azt állította, hogy a jelenlegi miniszterelnök távol-keleti pénzintézetekben rejtegeti titkos vagyonát. Később arról beszélt, hogy bankszámlakivonatokat is látott, bár azok valódiságát nem tudta eldönteni. Legutóbb már egy külföldi informátort és svájci bankszámlát is emlegetett.

Gyurcsány Ferenc kereste a legtöbbet a pártvezetők közül

Az előző évhez hasonlóan, 2017-ben ismételten Gyurcsány Ferenc kereste a legtöbbet a parlamenti képviselettel rendelkező pártok vezetői közül. A DK elnökének vagyona csaknem 200 millió forinttal gyarapodott, értékpapírban tartott megtakarításai ennek ellenére csökkentek tavaly – számol be az MTI.

Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke 2017-ben az azt megelőző 1,2 milliárd után 228 millió forint tulajdonosi osztalékot vett ki a kizárólagos tulajdonában álló Altus Portfólió Kft.-ből, értékpapírban tárolt megtakarítása pedig 36 millió forintot apadt egy év alatt, így az most 606 millió forint értékű.

A volt kormányfő – feleségével közösen vásárolt – kötcsei nyaralójára felvett hiteléből 1,8 millió forintot fizetett vissza egy év alatt, a törlesztésből még alig kevesebb mint 60 millió forint van hátra. A DK vezetőjének megmaradt 50 négyzetméteres pápai lakása.

