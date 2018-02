Modern városok - 439 milliárd a békéscsabai keretben

2018. február 1. 21:11

A Modern városok program békéscsabai keretében összesen 439 milliárd forint szerepel: ebből 81 milliárd forint a közvetlen békéscsabai fejlesztés, a fennmaradó rész az M44-es gyorsforgalmi út megépítésének költsége - közölte a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter csütörtökön a békési megyeszékhelyen, sajtótájékoztatón.

Kósa Lajos, miután egyeztetett Békéscsaba vezetőivel, elmondta: a Modern városok programban tervezett, összesen 3500 milliárd forint hazai és uniós fejlesztési forrás rendelkezésre áll. A 23 nagyváros fejlesztési programjait folyamatosan tekintik át, s a 250 elfogadott projekt közül 47 olyan került előtérbe, amelyeket a korábban elfogadottakhoz képest érdemes újragondolni.



A miniszter hozzátette, munkatársaival együtt folyamatosan tekintik át a fejlesztési programok állását, s erről várhatóan tavasszal kormány-előterjesztést is készítenek.



Kósa Lajos a Békéscsaba és a kormányzat által közösen kidolgozott, több mint egy tucat projekt állását áttekintve elmondta, az M44-es gyorsforgalmi út építése már zajlik, már csak a Lakitelek és az M5-ös közötti végleges nyomvonal kijelölése van hátra. Megkezdődött a békéscsabai piac csaknem 6 milliárd forintba kerülő fejlesztése, valamint a belváros, a Munkácsy-negyed további fejlesztése is. Napirenden van a nyomdaipari képzőközpont és egy új, 47 hektáros ipari park kiépítése.



Hozzátette, a program keretében felújítják a sportcsarnokot, mellé egy új, fedett, 50 méteres uszodát és egy több mint háromezer férőhelyes sportcsarnokot építenek, ez utóbbi lesz a helyi női kézilabda- és röplabdasport fellegvára.



Kósa Lajos beszámolt arról, hogy előrehaladott tárgyalások folynak a Békéscsabára tervezett Röplabda Akadémia kialakításáról is. Szintén körvonalazódik a város által tervezett, összesen 16,2 milliárd forintba kerülő energetikai program, amelynek keretében naperőmű épülne, több intézmény és sportlétesítmény geotermikus energiára állna át, de ebbe a körbe tartozik az úgynevezett intelligens közvilágítás kiépítése is.



A repülőtér fejlesztésére eredetileg 6,5 milliárd forintot irányoztak elő, ám időközben felmerült, hogy a fenntarthatóság miatt érdemes újragondolni a projektet - mondta a miniszter. Kitért arra: hasonlóan újratervezést igényel a hűtőház és paradicsomlé-üzem megépítése is, mert az eredetileg tervezett 70 százalékos támogatás és 30 százalékos önerő a tiltott támogatások körébe került.



Szarvas Péter (független) polgármester kiemelte, a város történelmében egyedülálló a program, hiszen annak megvalósítása egyszerre szolgálja a korszerű közlekedés megteremtését, az ipari fejlődés elősegítését és az urbanizáció szintjének emelését. A tervezési és kivitelezési határidőket áttekintve elmondta, hogy az elkövetkező időszakban, fokozatosan minden projekt estében megkezdődnek a kivitelezési munkálatok.



Herczeg Tamás képviselő, az önkormányzatban többségi Fidesz-frakció vezetője a békéscsabai főiskoláról szólva azt hangsúlyozta, hogy az intézmény fenntartót váltott: a Szent István Egyetemtől átkerült a Gál Ferenc Főiskolához. Elmondta, a kormány döntött arról is, hogy a korábban rendkívül megterhelő PPP-konstrukciós fejlesztések közül az egyiket kiváltja, a másik esetében pedig biztosítja a fedezetet az új fenntartó számára.



Hozzátette, a tervek szerint a meglévő profilt kiegészítheti a nyomdaipar mérnök és az informatikai képzés is.



Vantara Gyula (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője, megyei fejlesztési biztos azt emelte ki, hogy a kormány által támogatott program egyszerre szolgálja a térség versenyképességének és gazdaságának erősödését, valamint a területi különbségek csökkentését.

MTI