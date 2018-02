Csaknem 200 ezren sztrájkoltak Németországban

2018. február 1. 21:13

A német ipar csaknem 200 ezer dolgozója folytatott 24 órás sztrájkot az utóbbi két napon az ország legnagyobb szakszervezete, az IG Metall felhívására az érdekképviselet csütörtöki összesítése szerint.

A németországi fém- és elektronikai ipar 3,9 millió dolgozójának érdekeit képviselő szakszervezet január elején kezdett sztrájksorozatának újabb akciója elsősorban autógyártókat és autóipari beszállítókat sújtott az első két napon. A Ford kölni üzemében például 17 ezren, a MAN Truck & Bus müncheni gyárában hétezren függesztették fel a munkát 24 órára, a beszállítók közül pedig például a Bosch, a Magma és a Schaeffler egy vagy több gyárában is sztrájkoltak.



Az IG Metall úgynevezett gördülő sztrájkot szervezett, ami azt jelenti, hogy nem egyszerre, hanem üzemenként eltérő időpontban teszik le a munkát. A péntek estig tartó akció első szakaszában országszerte csaknem 170 üzemben volt munkabeszüntetés, a sztrájkokban 193 ezer dolgozó vett részt.



A szakszervezet várakozása szerint pénteken még többen lesznek, akár a 300 ezret is elérheti a sztrájkba lépő dolgozók száma.



A IG Metall 6 százalékos béremelést követel, a munkaadók 2 százalékos emelést, valamint az első negyedévre 200 eurós egyszeri kifizetést ajánlanak. Még nagyobb a távolság a másik fő szakszervezeti követelés ügyében. Az IG Metall szerint be kell vezetni, hogy a több műszakban dolgozók, valamint a kisgyermekeket nevelő vagy idős hozzátartozók ellátásáról gondoskodó munkavállalók heti 28 órára csökkenthessék munkaidejüket, két évi időtartamra, és a kieső bér egy részét a munkaadó pótolja. A munkaadói oldal szerint viszont inkább a heti 35 óránál hosszabb munkaidő vállalásának lehetőségét kell bővíteni.



A tárgyalások következő fordulója a jövő hét elején kezdődhet.



Németországban megszokottak a kollektív bértárgyalásokra szervezett ágazati sztrájkok, 2016-ban és 2015-ben is tartottak országos munkabeszüntetéseket.

MTI