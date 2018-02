Timmermans történész osztja az észt

2018. február 1. 21:24

Timmermans: minden népnek tisztában kell lennie országa történelmével

Minden népnek tisztában kell lennie országa történelmével, ugyanakkor a történelem ismeretéből tudható, hogy a gázkamrák léte és azok alkalmazása kizárólag a náci rezsim felelőssége és senki másé - jelentette ki Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke újságírói kérdésre válaszolva csütörtökön.

Timmermans hangsúlyozta, a történelem ismerete nem csak információk forrása, hanem figyelmeztetés is.



Véleménye szerint a történelem tanítását és ismertetését meg kell hagyni a történészeknek. Hozzátette, ugyanakkor mindenkinek tisztában kell lenni azzal a ténnyel, hogy a második világháború alatt, a nácik által megszállt minden országban számos hős született, akik szembeszálltak a megszállókkal. Sajnálatos módon azonban ezen országok mindegyikében voltak olyanok is, akik együttműködtek a nácikkal szörnyű tervük végrehajtásában. Ez a valóság - jelentette ki.



"Ezzel a valósággal mindannyiunk szembesül, ez az a valóság, amelyben az Európai Unió is született. Ez az a valóság, és minden eszközzel meg kell akadályozni, hogy újra meg ne történhessen" - fogalmazott Timmermans, aki nyilatkozatában ugyanakkor nem utalt a napirenden lévő lengyel törvénnyel kapcsolatos vitára.



A lengyel parlament felsőháza csütörtökre virradó éjjel jóváhagyta azt a vitatott törvényt, amely büntethetővé teszi, ha Lengyelországra hárítják a felelősséget a náci Németország által elkövetett háborús bűntettekért , többek között azáltal, hogy a "lengyel haláltáborok" kifejezést alkalmazzák.



Az új előírásokkal a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézetéről (IPN) szóló törvényt módosítják, így az IPN ügyészei büntetőjogi eljárásokat indíthatnak majd azok ellen, akik "nyilvánosan és a tényeknek ellentmondva" Lengyelországot, illetve a lengyel nemzetet a nácik bűntetteiben való bűnrészességgel vádolják, vagy "kirívóan csökkentik e tettek valódi elkövetőinek felelősségét". Az ilyen tettet pénzbírsággal vagy három évig terjedő szabadságvesztéssel sújtanák. Nem számít majd bűntettnek viszont, ha ezt "művészeti vagy tudományos tevékenység keretében" követnék el.



Korábban a lengyel ellenzék, valamint Izrael és az Egyesült Államok kormánya is aggályait hangoztatta, szerintük a törvény pontatlanul fogalmaz és várhatóan csorbítja a demokratikus jogokat.

MTI