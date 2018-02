Idén is kiemelten ellenőrzik az internetes kereskedelmet

2018. február 2. 10:19

A hagyományos fogyasztóvédelmi ügyek, a jótállás és szavatosság mellett idén is a webáruházak, valamint a termékbemutatók ellenőrzése lesz a fogyasztóvédelem legjelentősebb feladata - mondta Keszthelyi Nikoletta, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára pénteken az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában.

Hangsúlyozta, hogy a kifogásolhatóan működő webáruházakat először nem bírságolják meg, csupán figyelmeztetik, többségük pedig igyekszik rendezni a problémákat.



Hozzátette, az internetes kereskedelmi vállalkozások ellenőrzését kibővítik, így a tavalyi csaknem 800-nál is több vizsgálatra lehet számítani idén.



Keszthelyi Nikoletta kiemelte a termékbiztonság jelentőségét: a veszélyes áruk - játékok, tanszerek, sporteszközök - kiszűrése a családok védelmét szolgálja, az idősek érdekeit pedig a termékbemutatók ellenőrzésével védi a fogyasztóvédelem. A termékbemutatókhoz köthető bejelentések száma jelentősen visszaesett tavaly, amit a helyettes államtitkár szerint többek között a jogszabályi háttér változásának és a rendőrség segítségének köszönhető.



Hangsúlyozta azt is, hogy a fogyasztóvédelmi ügyeket már járási szinten is fogadják, így a vásárlók egyszerűbben és gyorsabban kérhetnek segítséget.

