Nemcsak a hétvégén, a jövő héten is várható hóesés

2018. február 2. 17:53

Szombaton egyre több helyen várható havazás, de ekkor még inkább a hegyekben maradhat meg érdemi mennyiség. A jövő héten várható újabb havazásból viszont akár síkvidéken is kialakulhat nagyobb hótakaró - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat pénteken Facebook-oldalán.

Az MTI-hez eljuttatott figyelmeztetésükben azt írták: pénteken eleinte inkább csak az Alpokalján, illetve a Dunántúli-középhegységben várható az eső, havas eső mellett havazás is. A Dunántúl nyugati és északi részén, valamint estétől általában az északi országrészben - az esőt egyre inkább havas eső, a csapadék intenzitásának növekedésével havazás válthatja fel. Szombat reggelig pár centiméter vizes, tapadó hó főként a magasabban fekvő területeken, illetve nyugaton várható. Délen, délkeleten péntek este, szombatra virradó éjszaka a záporok mellett esetleg zivatar is kialakulhat - tették hozzá.



Szombaton napközben többfelé várható intenzív csapadék, a Dunántúlon, Észak-Magyarországon már jellemzően havas eső, havazás formájában. A hegyvidéki területeken 10-15 centiméter hó is hullhat. Síkvidéken pár centiméternyi vizes hó maradhat meg, de inkább olvadásra kell készülni.



A havazás miatt szombatra Veszprém megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést. Azt írták: az intenzívebb csapadék szombat estére visszaszorul északkeletre. Kiemelték továbbá, hogy este a Dunántúli-középhegységben viharossá fokozódhat a szél is. A hőmérséklet a leghidegebb órákban mínusz 1 és plusz 5 Celsius-fok között, napközben jellemzően plusz 1 és 5 fok között alakul, de délkeleten akár 6-8 fok is lehet.



Az előrejelzés szerint vasárnap hajnalban, reggel keleten még lehet helyenként gyenge eső, havas eső, havazás. Napközben már csak helyenként alakulhat ki futó hózápor és több órára a nap is kisüt. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 4 és plusz 2 fok között alakul, de a kevésbé felhő, havas tájakon ennél hidegebb lesz. Napközben plusz 1-6 fokig melegszik a levegő.



A meteorológiai szolgálat Facebook-oldalán azt írta: jövő hét szerdán egy mediterrán ciklon, valamint a hidegebb idő hatására akár síkvidéken is kialakulhat jelentősebb hótakaró.

MTI