Bírósági eljárás várhat a szocialista politikusra

2018. február 2. 18:07

A hirado.hu-nak nyilatkozó jogi szakértő szerint polgári jogi és büntetőjogi felelősségre vonás várhat az MSZP pécsi szervezetének elnökségi tagjára. Simon József, a szocialista párt képviselője tegnap este a Pesti Srácok Facebook-oldalán egy olyan képet osztott meg, amin több fideszes politikus között Orbán Viktor miniszterelnök szerepel, fején vérző sebbel.

Az MSZP pécsi elnökségi tagja által közzétett fotómontázs polgári jogi és büntetőjogi következményeket is felvet, mondta el portálunknak Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója. Kiemelte, hogy bár a politikusoknak és egyéb közszereplőknek a joggyakorlat szerint többet kell tűrniük az átlagosnál, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy az alapvető emberi méltóságukban is megsérthetik őket. A jogász szerint Simon József az ízléstelen felvétellel egyértelműen túlment ezen a határon, képmontázsának sugalmazása ugyanis dehumanizáló, így akár becsületsértés, és személyi jogok megsértése miatt is felelősségre vonhatják.

A fejbe lőtt miniszterelnököt ábrázoló montázsfelvétel nagy felháborodást váltott ki az online hírportál közösségi oldalán. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője arra szólította fel az MSZP vezetését, hogy zárják ki a pártból Simon Józsefet, az MSZP pécsi szervezetének elnökségi tagját.

A Tóth Bertalan szocialista parlamenti frakcióvezető korábbi kampányfőnökeként is tevékenykedő politikus a Pesti Srácok Facebook-oldalán megjelent cikk alatti bejegyzésében egy olyan képet tett közzé, amely főbe lőve ábrázolja a kormányfőt, és az a felirat olvasható rajta, hogy „Keresd a hibát! Én nem találtam”.

A Fidesz a történtek után választ vár Karácsony Gergelytől, az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltjétől, valamint Molnár Gyula szocialista pártelnöktől arra, megengedhetőnek tartják-e az MSZP-ben, hogy valaki politikai ellenfelei kivégzésére hívjon fel, illetve ezt kívánatosnak tüntesse fel – közölte a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője. „Meddig lehet ezután Simon József az MSZP tagja?” – tette fel a kérdést.

Gulyás Gergely azt is mondta, hogy az MSZP annak a kommunista állampártnak a jogutódja, amely a politikai ellenfeleit felakasztatta, kivégeztette, a fizikai megsemmisítésüket is megengedhetőnek tartotta. „Az a kérdésünk Molnár Gyulához és Karácsony Gergelyhez, hogy leszámolt-e ezzel az örökségével (…) az MSZP, vagy még ma is megengedhetőnek tartja az MSZMP által a politikai ellenfelekkel szemben alkalmazott eszközöket” – közölte.

hirado.hu