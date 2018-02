Mégis fenntartja az MTA a Lukács György kutatóhelyet

2018. február 2. 22:39

A korábbi tervektől eltérően mégis fenntartja a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) a Lukács György filozófus korábbi lakásában kialakított kutatóhelyet, a felújításhoz szükséges külső források megszerzésében pedig a Lukács György Nemzetközi Alapítvány (LANA) segítségét várja - közölte az akadémia pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a filozófus egykori otthonában elhelyezett hagyaték szakszerű feldolgozásáról és a filozófus által használt lakás felújításának menetrendjéről az MTA elnöke, Lovász László és Kelemen János akadémikus, a LANA kuratóriumi elnöke állapodott meg. A LANA február 6. után írja alá a közösen készített nyilatkozatot.



Lukács György két lakást is bérelt a fővárosi Belgrád rakparton, amelyek az V. kerületi önkormányzat tulajdonába tartoznak. Az MTA és az önkormányzat közti egyeztetés eredményeként a felek módosították a bérleti szerződést, aminek következtében a kisebbik, hatodik emeleti lakás bérleti szerződése megszűnt, az ötödik emeleti lakás, a Lukács Archívum bérlője pedig a MTA Könyvtár és Információs Központ (MTA KIK) lett - írták.



Az MTA Létesítménygazdálkodási Központ (LGK) felülvizsgálta az ingatlan műszaki állapotát, és álláspontja szerint nemcsak esztétikai, hanem komoly műszaki felújításra is szükség van. A felújítás költsége az LGK legújabb számításai szerint körülbelül 14 millió forint. Amennyiben a LANA forrásokat, adományokat szerez a felújítás kivitelezéséhez, a pénzösszeget az akadémia kiegészíti.



A felújítást csak üres állapotban lehet elvégezni, de a felújítás végeztével visszakerülnek a lakásba a filozófus könyvei és a rá vonatkozó irodalom.



A felújított lakásban berendezendő állandó kiállítást az MTA Könyvtár és Információs Központ (MTA KIK), valamint az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézet közösen tervezi meg. A kiállításhoz többnyelvű vezető füzet és ismertető leporelló készül a látogatók számára - ismertették a terveket.



Kiemelték, hogy mivel Lukács György végrendeletében könyvtárát az MTA Filozófiai Intézetére, kéziratait pedig megőrzésre az akadémiára hagyományozta, a hagyaték őrzésének és feldolgozásának felelőssége az MTA-t illeti. Ennek megfelelően január 15-én a nemzetközi könyvtári normáknak megfelelően megkezdték a hagyaték rendezésének folyamatát.



A könyvállományt a MTA KIK két munkatársa dolgozza fel. Ellenőrzik a köteteket leíró adatbázistételeket, és rögzítik a korábban nem katalogizált könyvek adatait. A könyvek katalógusát szintén az MTA KIK jelenteti meg. A könyveket digitalizálásra az Arany János utcai épületbe kell ideiglenesen átszállítani.



A kéziratokat az MTA székház épületében, a kézirattárban dolgozzák fel. Amikor azok leírása elkészül, a katalógust nyomtatásban is közreadja az MTA KIK.



Hangsúlyozták, hogy a könyvek és a kéziratok katalógusainak összeállítása és megjelentetése azért is szükséges, mert eddig a hagyatékról nem készült hasonló alaposságú és mindenre kiterjedő számbavétel.



A Lukács Archívum minden dokumentuma nyilvánosan elérhető az MTAK repozitóriumi honlapján, a feltöltés folyamatos, jelenleg egy kézirat és 925 levél látható a rendszerben - olvasható a közleményben.



Lukács György marxista filozófus 1885. április 13-án született, Max Weber német filozófus, szociológus legszűkebb tanítványi köréhez tartozott. 1948-tól a MTA tagja volt. A kétszeres Kossuth-díjas filozófus 1971. június 4-én halt meg.

